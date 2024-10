Playmate Annetta Negare bricht bei Anblick von Babyklamotten in Tränen aus

Hamburg/Berlin - Zuletzt war es im Netz ein wenig ruhig um Playmate Annetta Negare (31, "Miss November 2014") geworden - nun hat die Blondine erklärt, was hinter ihrer Abwesenheit steckte.

Playmate Annetta Negare (31) ist beim Anblick der alten Klamotten ihrer Tochter in Tränen ausgebrochen. Es waren Freudentränen. © Fotomontage: Instagram/annetta_negare

"Ich war eine Weile nicht persönlich auf Instagram, da die letzten Wochen sehr anstrengend waren", verdeutlichte die ehemalige Wahl-Hamburgerin am heutigen Donnerstag in ihrer Story.

Ihre elf Monate alte Tochter sei schwer erkrankt.

"Lia hatte einen Virus mit hohem Fieber und Erkältung, unsere Kinderbetreuung fiel fast drei Wochen aus, sie bekam Zähne und durchläuft jetzt den 8. Sprung. Das hat uns viel Sorge und viele schlaflose Nächte bereitet", so Annetta.

Als es der Kleinen schließlich besser gegangen sei, habe es die 31-Jährige selbst erwischt. "Gestern haben Tobi [ihr Ehemann, Anm. d. Red.] und ich spontan entschieden, eine kleine Auszeit zu nehmen. Lia ist zum ersten Mal für zwei Tage bei Oma und Opa, damit ich mich etwas erholen kann", berichtete das Model.

Die Zeit nutzte die Wahl-Berlinerin auch dafür, alte Kleidungsstücke ihrer Tochter zu sortieren und an neue Besitzer zu schicken. "Es war ein unglaublich emotionaler Moment. Beim Durchsehen all der kleinen Teile wurde mir bewusst, wie viele wundervolle Erinnerungen an diesen Kleidungsstücken hängen", erklärte sie.

Gefühlt sei die Zeit nur so verflogen, betonte Annetta. "Ich erinnere mich noch so gut daran, wie ich hochschwanger durch die Läden geschlendert bin und mir kaum vorstellen konnte, wie Lia wohl in diesen winzigen Sachen aussehen würde. Und jetzt ist dieses erste Jahr fast vorüber."