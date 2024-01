Podcaster sind zum ersten Mal Eltern geworden: "Werden nie aufhören zu lieben"

Der kleine Marlo kam am 27. Januar zur Welt. Melisa (31) und Flo (30) teilten die gute Nachricht auf Instagram. © Bildmontage: Screenshot Instagram/findingmelisa, floriangerl

Am 27. Januar 2024 war es so weit, das erste Baby der Podcaster kam in Berlin zur Welt und trägt den Namen Marlo.

Wie die Influencerin und ihr Ehemann am Dienstag auf Instagram mitteilten, können sie seit der Geburt ihres ersten Sohnes vergangenen Samstag nicht aufhören zu lächeln.

Die fröhliche Nachricht über den kleinen Marlo, verpackten die beiden überraschenderweise in einem zweiminütigen Reel, dass die gesamte Reise der angehenden Eltern dokumentiert. Von der ersten Sekunde des Videos nehmen Meli und Flo ihre Follower mit auf ihre emotionale Reise.



"Es war eine lange, aber wertvolle Reise - wir können nicht aufhören zu lächeln, wir werden nie aufhören zu lieben", schreibt das Paar unter das Glück versprühenden Posting über die Geburt.

Egal ob der Moment des positiven Schwangerschaftstestes, der "Babymoon" oder die letzten Minuten vor dem Krankenhaus - die Podcaster lassen mit ihrer gefühlvollen Videobotschaft sicherlich kein Auge trocken.