Zukünftige Braut von Ex-"Bachelor" verliert Verlobungsring im Schneechaos

Hamburg - Ein Albtraum wurde für Jenny Koepper (27) zur Realität. Die Verlobte vom Ex-" Bachelor " Sebastian Klaus (37) verlor ihren Verlobungsring im Schnee.

Jenny (27) teilte dieses Bild von sich und ihrem Verlobten Sebastian Klaus (37) in ihrer Instagram-Story. © Screenshots Instagram/jenny.kppr

In ihrer Instagram-Story postete die 27-Jährige ein Bild von sich und ihrem Verlobten mit der Unterschrift: "Ich habe meinen Verlobungsring im Schnee verloren".

Kurz darauf meldete sie sich persönlich bei ihren Followern mit der ganzen Geschichte. Bei dem aktuellen Wetter würden sich ihre Finger "locker auch mal um zwei Ringgrößen zusammenziehen", erklärte sie.

Als Sebastians Verlobte zu ihrem Auto ging und die Tür aufmachte, spürte sie bereits, wie ihr der Verlobungsring vom Finger flog. Doch als die 27-Jährige sich umguckte, konnte sie den Ring nirgendwo finden - überall war nur Schnee.

Da sie trotz der Hilfe eines Passanten das Schmuckstück nicht finden konnte, geriet die Wahlhamburgerin in Panik und rief Sebastian an: "Du musst sofort kommen! Ich habe meinen Verlobungsring verloren." Daraufhin habe ihr Verlobter alles stehen und liegen gelassen und sei ihr zur Hilfe geeilt.

Inzwischen war die 27-Jährige "am Rande ihrer Tränen" angekommen. Weil man im Schneechaos nichts sehen konnte, lief sie hoch in die Wohnung, um heißes Wasser zu holen.