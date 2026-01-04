Zukünftige Braut von Ex-"Bachelor" verliert Verlobungsring im Schneechaos
Hamburg - Ein Albtraum wurde für Jenny Koepper (27) zur Realität. Die Verlobte vom Ex-"Bachelor" Sebastian Klaus (37) verlor ihren Verlobungsring im Schnee.
In ihrer Instagram-Story postete die 27-Jährige ein Bild von sich und ihrem Verlobten mit der Unterschrift: "Ich habe meinen Verlobungsring im Schnee verloren".
Kurz darauf meldete sie sich persönlich bei ihren Followern mit der ganzen Geschichte. Bei dem aktuellen Wetter würden sich ihre Finger "locker auch mal um zwei Ringgrößen zusammenziehen", erklärte sie.
Als Sebastians Verlobte zu ihrem Auto ging und die Tür aufmachte, spürte sie bereits, wie ihr der Verlobungsring vom Finger flog. Doch als die 27-Jährige sich umguckte, konnte sie den Ring nirgendwo finden - überall war nur Schnee.
Da sie trotz der Hilfe eines Passanten das Schmuckstück nicht finden konnte, geriet die Wahlhamburgerin in Panik und rief Sebastian an: "Du musst sofort kommen! Ich habe meinen Verlobungsring verloren." Daraufhin habe ihr Verlobter alles stehen und liegen gelassen und sei ihr zur Hilfe geeilt.
Inzwischen war die 27-Jährige "am Rande ihrer Tränen" angekommen. Weil man im Schneechaos nichts sehen konnte, lief sie hoch in die Wohnung, um heißes Wasser zu holen.
Verlobungsring-Drama von Jenny Koepper mit Happy End
Während Jenny in der Wohnung war, kam in der Zwischenzeit ein Schneetransporter vorbei. Der Mann hatte einen Besen an Bord und fegte den Schnee weg, um bei der Ringsuche zu helfen.
Was ein Glück im Unglück: Denn der Mann fand Jennys Verlobungsring. Als Sebastian ihr den Ring zeigte, reagierte sie emotional, sie sei auf der Stelle zusammengebrochen und habe angefangen zu weinen.
"Ich war einfach nur so glücklich! Es musste irgendwann, irgendwas mit diesem Ring passieren, aber ich bin so froh, dass es gut ausgegangen ist", sagte Jenny erleichtert.
Gleichzeitig sei die 27-Jährige ein wenig enttäuscht, da sie die Namen der beiden Helfer nicht kenne und sich gerne bei Ihnen bedanken würde.
Deswegen startete sie einen Aufruf: Falls ein Follower, einen der Männer kenne, solle dieser sich doch bitte bei ihr melden.
Titelfoto: Bildmontage: Screenshots Instagram/jenny.kppr (2)