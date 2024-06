Publikumsliebling spricht Klartext! Kehrt Christian Polanc zurück zu "Let's Dance"?

Köln/Ingolstadt - In diesem Jahr hat " Let's Dance "-Urgestein Christian Polanc (45) erstmals seit 17 Jahren nicht an dem beliebten RTL -Format teilgenommen. Doch dürfen sich die Fans auf ein Comeback des Profitänzers im kommenden Jahr freuen?

Zumal während der Staffeln immer sehr viele Dinge liegen geblieben seien und er nach dem großen Finale "teilweise so gestresst war, dass man gar nicht mehr weiß, wo man zuerst hinlangen soll".

Immerhin habe er in seinen "Let's Dance"-Jahren "die Hälfte meines Lebens für dieses Format bereitgestellt - was ich aber auch sehr gerne gemacht habe", berichtet der 45-Jährige.

"Ich sage niemals nie", meint der 45-Jährige dazu in der jüngsten Folge seines Podcasts "Let's Talk About Dance".

Bei seiner letzten Showteilnahme fegte Christian Polanc (45) gemeinsam mit Ex-"Bachelorette" Sharon Battiste (32) über das prominente Tanzparkett. © Rolf Vennenbernd/dpa

"Ich wollte schon so lange mehr mein eigenes Tanzen voranbringen und neue Dinge ausprobieren. Ich wollte wieder mehr Salsa und Bachata tanzen. Ich wollte so was wie West Coast Swing und Boogie lernen", erzählt Christian.

Doch dazu sei er nie gekommen - auch, weil während der Show schlichtweg die Zeit fehlte.

Ein Comeback in der kommenden Staffel ist angesichts dieser Worte eher unwahrscheinlich. Gänzlich auf den Publikumsliebling verzichten müssen die "Let's Dance"-Fans allerdings nicht.

Denn Christian verspricht: "Wir werden den Podcast auf alle Fälle weiterführen!"