Witwe Raffaela bricht ihr Schweigen: So dunkel war ihre Ehe mit Jack White

Berlin - Nach dem Tod von Erfolgsproduzent Jack White (†85) im Oktober 2025 hat seine Witwe Raffaela White (41) offen über die Schattenseiten ihrer Ehe gesprochen.

Raffaela (41) und Jack White (†85) heirateten im Jahr 2015. © Jens Kalaene/dpa-Zentralbild/dpa

Hinter der Fassade war die Beziehung offenbar zuletzt von Angst, Verzweiflung und tiefem Schmerz geprägt.

"Ich floh mit meinen Kindern vor Jack", gestand die 41-Jährige im RTL-Interview. Mehrfach habe ihr Mann versucht, sich das Leben zu nehmen – erstmals bereits im Jahr 2014. Damals, erzählte sie, habe Jack White den Vorfall "als Ausrutscher heruntergespielt".



Raffaela verzieh ihm, 2015 heiratete sie ihren berühmten Mann. Auch die Familie wuchs, und mit der Geburt der Kinder Maximilian (*2019) und Angelina Melody (*2023) schien das Glück perfekt.

Doch wie Raffaela der "Bild" schilderte, war Jack White zuletzt "eifersüchtig, dominant und besitzergreifend". Sie habe sich immer stärker eingeengt gefühlt: "Er verlangte, dass ich jeden Abend für ihn zur Verfügung stand." Die Ehe, so fuhr sie fort, sei intensiv, aber am Ende "zerstörerisch" gewesen.



Nach mehreren Klinikaufenthalten habe sie beschlossen, zu gehen. "Ich musste meine Kinder schützen und mich selbst schützen."

Erst im Dezember 2024, nach einem weiteren Suizidversuch, erkannte sie, dass sie emotional längst abgeschlossen hatte. "Das vergangene Jahr war ein Albtraum. Jedes Mal, wenn ich dachte, es könnte nicht mehr schlimmer kommen, passierte etwas Neues."