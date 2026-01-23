Witwe Raffaela bricht ihr Schweigen: So dunkel war ihre Ehe mit Jack White
Berlin - Nach dem Tod von Erfolgsproduzent Jack White (†85) im Oktober 2025 hat seine Witwe Raffaela White (41) offen über die Schattenseiten ihrer Ehe gesprochen.
Hinter der Fassade war die Beziehung offenbar zuletzt von Angst, Verzweiflung und tiefem Schmerz geprägt.
"Ich floh mit meinen Kindern vor Jack", gestand die 41-Jährige im RTL-Interview. Mehrfach habe ihr Mann versucht, sich das Leben zu nehmen – erstmals bereits im Jahr 2014. Damals, erzählte sie, habe Jack White den Vorfall "als Ausrutscher heruntergespielt".
Raffaela verzieh ihm, 2015 heiratete sie ihren berühmten Mann. Auch die Familie wuchs, und mit der Geburt der Kinder Maximilian (*2019) und Angelina Melody (*2023) schien das Glück perfekt.
Doch wie Raffaela der "Bild" schilderte, war Jack White zuletzt "eifersüchtig, dominant und besitzergreifend". Sie habe sich immer stärker eingeengt gefühlt: "Er verlangte, dass ich jeden Abend für ihn zur Verfügung stand." Die Ehe, so fuhr sie fort, sei intensiv, aber am Ende "zerstörerisch" gewesen.
Nach mehreren Klinikaufenthalten habe sie beschlossen, zu gehen. "Ich musste meine Kinder schützen und mich selbst schützen."
Erst im Dezember 2024, nach einem weiteren Suizidversuch, erkannte sie, dass sie emotional längst abgeschlossen hatte. "Das vergangene Jahr war ein Albtraum. Jedes Mal, wenn ich dachte, es könnte nicht mehr schlimmer kommen, passierte etwas Neues."
Heute lebt White-Witwe zurückgezogen in Berlin
Der letzte Versuch folgte im Mai 2025, wenige Monate vor seinem Tod. Am 16. Oktober desselben Jahres erschoss sich Jack White in seiner Villa im Berliner Grunewald.
"Ich bekomme diese Bilder nicht mehr aus meinem Kopf", so Raffaela. In seinem Abschiedsbrief nannte Jack White sie "mein geliebter Schatz".
Doch für seine Witwe bleibt vor allem das Gefühl, einem Menschen beim inneren Zerbrechen zugesehen zu haben. Zur Trauerfeier ihres Mannes kam sie auf Wunsch von dessen Familie nicht.
Heute lebt sie mit ihren Kindern zurückgezogen in jener Berliner Wohnung, die einst Jack Whites Büro war, und versucht, ihr Leben neu zu ordnen. "Ich sortiere mich. Ich will und muss arbeiten. Alles andere wird sich zeigen", erklärte Raffaela gegenüber "Bild".
Normalerweise berichtet TAG24 nicht über Suizide. Da es sich aber um eine Person des öffentlichen Lebens handelt, hat sich die Redaktion entschieden, es doch zu thematisieren.
Solltet Ihr selbst von Selbsttötungsgedanken betroﬀen sein, findet Ihr bei der Telefonseelsorge rund um die Uhr Ansprechpartner, natürlich auch anonym. Telefonseelsorge: 08001110111 oder 08001110222 oder 08001110116123.
Titelfoto: Jens Kalaene/dpa-Zentralbild/dpa