Ralf Schumacher sagt Ja: Wann findet die Hochzeit mit Freund Ètienne statt?
Saint Tropez (Frankreich) - TV-Experte Ralf Schumacher (50) und sein Étienne Bousquet-Cassagne (35) werden es tatsächlich tun! Im Frühling sollen in Südfrankreich nach zweijähriger öffentlicher Liebe offiziell die Hochzeitsglocken läuten.
Erst vor ein paar Monaten hatte sich Ex-Rennfahrer Ralf gewünscht, dass die Beziehung mit Ètienne "für immer so bleibt".
Voraussichtlich am letzten Mai-Wochenende setzen die zwei laut BILD ihrer Liebe schließlich die Krone auf - feierlich an der Côte d’Azur.
Dem Bericht zufolge sollen die Einladungen schon verschickt worden sein - unter anderem an Carmen (60) und Robert Geiss (61).
Gefeiert werden soll indes im Rahmen eines dreitägigen Party-Marathons. Zum Start sei zunächst ein entspannter Kennenlern-Abend geplant, gefolgt von der großen Traumhochzeit und einem abschließenden Brunch am Sonntag.
Ralf Schumacher und Étienne Bousquet-Cassagne machten ihre Liebe im Juli 2024 offiziell
Knapp zwei Jahre nach dem öffentlichen Liebes-Outing wagen Ralf und Ètienne den Gang vor den Traualtar. "Wir beide haben eine unglaubliche Harmonie und verstehen uns blind. Ich hätte nicht gedacht, dass es so schön sein kann", freute sich Ralf zuletzt über die Zeit mit seiner besseren Hälfte.
Und auch sein Zukünftiger findet ausschließlich rührende Worte. "Jeder Tag, jede Stunde, jede Minute, jede Sekunde, die ich mit dir verbringe, ist eine absolute Freude. Die Jahre vergehen, aber die Liebe, die ich für dich empfinde, wird nie alt."
Einer dürfte sich am Rande der zuckersüßen Spekulationen vermutlich am allermeisten freuen: Sohnemann David (24). Der Rennfahrer hatte sich im vergangenen November selbst erst verlobt, will in diesem Jahr seiner Vivien das Jawort geben.
Eine offizielle Bestätigung der Verlobung haben Ralf und Ètienne bislang aber noch nicht von sich gegeben.
Titelfoto: IMAGO / Spöttel Picture