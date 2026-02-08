Ralf Schumacher sagt Ja: Wann findet die Hochzeit mit Freund Ètienne statt?

Saint Tropez (Frankreich) - TV-Experte Ralf Schumacher (50) und sein Étienne Bousquet-Cassagne (35) werden es tatsächlich tun! Im Frühling sollen in Südfrankreich nach zweijähriger öffentlicher Liebe offiziell die Hochzeitsglocken läuten.

Ralf Schumacher (50, l.) und Ètienne Bousquet-Cassagne (35) sollen sich Ende Mai das Jawort geben. © IMAGO / Spöttel Picture

Erst vor ein paar Monaten hatte sich Ex-Rennfahrer Ralf gewünscht, dass die Beziehung mit Ètienne "für immer so bleibt".

Voraussichtlich am letzten Mai-Wochenende setzen die zwei laut BILD ihrer Liebe schließlich die Krone auf - feierlich an der Côte d’Azur.

Dem Bericht zufolge sollen die Einladungen schon verschickt worden sein - unter anderem an Carmen (60) und Robert Geiss (61).

Gefeiert werden soll indes im Rahmen eines dreitägigen Party-Marathons. Zum Start sei zunächst ein entspannter Kennenlern-Abend geplant, gefolgt von der großen Traumhochzeit und einem abschließenden Brunch am Sonntag.