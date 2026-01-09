Wegen Bruder Michael: Ralf Schumacher schimpft auf Ex-F1-Weltmeister Nico Rosberg

Kapstadt (Südafrika) - Ausgerechnet wegen rufschädigender Anekdoten um Bruder Michael (57) knöpft sich Ralf Schumacher (50) Ex-Weltmeister Nico Rosberg (40) vor. Ist das One-Hit-Wonder der Formel 1 zu weit gegangen?

Ex-Weltmeister Nico Rosberg (40) scheint bei Ralf Schumacher wohl schon wieder in Ungnade gefallen zu sein. © Bradley Collyer/PA Wire/dpa

Auslöser für den Ralf-Unmut seien Plappereien über angebliche Psychospielchen seines Bruders, die sich im Vorfeld einiger Grand Prix abgespielt haben sollen.

Im Detail dreht es sich bei den Aussagen Rosbergs um einen Fall aus Monaco, bei dem sich Schumi auf der einzigen Toilette eingeschlossen und den klopfenden Rosberg ignoriert habe. Der musste dann sein "Geschäft in der Ecke verrichten".

Zu viel für Ralf, der im Talk mit Sport1 eiskalt kontert und seinen großen Bruder in Schutz nimmt. "Er erzählt immer noch Geschichten über meinen Bruder – von angeblichen Psychospielchen auf Toiletten oder Parkplätzen. Letztlich hätte Nico einfach Gas geben müssen. Wenn er in Monaco hinter einem Über-40-Jährigen ist, sagt das genug."

Heißt im Klartext: Formel-1-Jüngling Rosberg ließ sich auf der Strecke von Altmeister und Siebenfach-Champion Schumi abkochen.