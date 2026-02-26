Ralf Schumacher sieht schwarz: "Werden in absehbarer Zukunft keine Formel-1-Fahrer haben"

Ralf Schumacher (50) sieht schwarz. Für Talente ist der Weg nach oben kaum zu bezahlen. © Federico Basile/Ipa Sport/IPA via ZUMA Press/dpa

"Der deutsche Motorsport hat sich selbst abgeschafft. Das fing schon mit dem Naturschutz an, dass wir keine Kartbahn mehr genehmigt bekommen oder weiterbetreiben durften", meinte der frühere Formel-1-Pilot bei einer Presserunde des TV-Senders Sky.

Das sei dann etwa so, als ob man die Fußballplätze in Deutschland abschaffe und dennoch weiter davon ausgehe, einen Verein wie den FC Bayern München zu haben.

"Wir werden in absehbarer Zukunft keine Formel-1-Fahrer haben, es sei denn, der hat Geld genug und schafft es in Italien Kart zu fahren so wie die meisten, die wirklich Geld haben", erläuterte der Bruder von Rekordweltmeister Michael Schumacher (57) weiter.

Dann müsste sich das Talent aber auch direkt gegen die Besten behaupten. "Das geht nur im italienischen Kartsport."