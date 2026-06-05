Diese Worte gehen unter die Haut: Étienne macht seinem Ralf eine gewaltige Liebeserklärung

Saint‑Tropez (Frankreich) - Am vergangenen Wochenende haben sich Ralf Schumacher (50) und sein Partner Étienne Bousquet-Cassagne (36) das Jawort gegeben. Grund genug für den Franzosen, seinem Ehemann eine gewaltige Liebeserklärung zu machen.

Étienne Bousquet-Cassagne (36) hat einen großen Liebesbeweis an seinen Ehemann Ralf Schumacher (50) geschrieben. © Thibault Daliphard/Sky/dpa

"Seit wir uns getroffen haben, hat mein Leben eine ganz andere Farbe bekommen. Du hast Licht in meine manchmal gewöhnlichen Tage gebracht, Lachen, das alles heilt, und diese süße Gewissheit, die ich noch nie zuvor gespürt hatte", schreibt der 36-Jährige zu zahlreichen Fotos der Trauung auf seinem Instagram-Kanal.

Mit Ralf an seiner Seite fühle sich der Geschäftsmann lebendig, frei und vollständig. Zudem helfe der 50-Jährige Étienne dabei, "ich selbst zu sein", so der Franzose.

"Alles kann sich heute ändern, und genau das passiert gerade", führt Étienne weiter aus.

Vor einer traumhaften Kulisse heiratete das Paar im Partnerlook mit rund 80 Gästen. "Vor all denen, die uns lieben, stehe ich hier mit einem Herzen voller Freude und Emotion, um dir zu sagen, wie sehr ich dich wähle – dich, für immer", gibt der 36-Jährige zudem in seinem Liebesbeweis preis.

Zusammen werde das Paar von nun an seinen Instinkten und Wünschen folgen, "den schönsten und wesentlichsten. Ich verspreche dir, dich jeden Tag ein bisschen stärker zu lieben, dich in allem zu respektieren", so der Franzose.