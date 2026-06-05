Diese Worte gehen unter die Haut: Étienne macht seinem Ralf eine gewaltige Liebeserklärung
Saint‑Tropez (Frankreich) - Am vergangenen Wochenende haben sich Ralf Schumacher (50) und sein Partner Étienne Bousquet-Cassagne (36) das Jawort gegeben. Grund genug für den Franzosen, seinem Ehemann eine gewaltige Liebeserklärung zu machen.
"Seit wir uns getroffen haben, hat mein Leben eine ganz andere Farbe bekommen. Du hast Licht in meine manchmal gewöhnlichen Tage gebracht, Lachen, das alles heilt, und diese süße Gewissheit, die ich noch nie zuvor gespürt hatte", schreibt der 36-Jährige zu zahlreichen Fotos der Trauung auf seinem Instagram-Kanal.
Mit Ralf an seiner Seite fühle sich der Geschäftsmann lebendig, frei und vollständig. Zudem helfe der 50-Jährige Étienne dabei, "ich selbst zu sein", so der Franzose.
"Alles kann sich heute ändern, und genau das passiert gerade", führt Étienne weiter aus.
Vor einer traumhaften Kulisse heiratete das Paar im Partnerlook mit rund 80 Gästen. "Vor all denen, die uns lieben, stehe ich hier mit einem Herzen voller Freude und Emotion, um dir zu sagen, wie sehr ich dich wähle – dich, für immer", gibt der 36-Jährige zudem in seinem Liebesbeweis preis.
Zusammen werde das Paar von nun an seinen Instinkten und Wünschen folgen, "den schönsten und wesentlichsten. Ich verspreche dir, dich jeden Tag ein bisschen stärker zu lieben, dich in allem zu respektieren", so der Franzose.
Ralf Schumacher ist für Étienne Bousquet-Cassagne der Zufluchtsort
Er wolle Ralf in seinen Träumen und schwierigen Momenten unterstützen, ihn weiterhin überraschen und zum Lächeln bringen.
Denn der Bruder von Formel-1-Rekordchampion Michael Schumacher (57) sei der Zufluchtsort für Étienne sowie sein Komplize, Liebhaber und sein bester Freund.
"Mit dir habe ich keine Angst mehr vor der Zukunft, denn ich weiß, dass wir sie Hand in Hand aufbauen werden", schwärmt der Geschäftsmann.
Von jetzt an werde er offiziell sein Ehemann sein - "für den Rest unseres Lebens möchte ich die Welt an deiner Seite erkunden, die kleinen Freuden des Alltags ebenso wie die großen Abenteuer teilen und zusammen in dieser Liebe wachsen, die uns stärker macht", erklärt er abschließend.
Begleitet wurde das Paar von einem Kamerateam des Senders Sky, welches das Fest für die vierteilige Doku "Ralf und Étienne - Wir sagen Ja" aufnahm. Das große Finale mit den Feierlichkeiten ist am 6. Juni 2026 zu sehen.
Titelfoto: Thibault Daliphard/Sky/dpa