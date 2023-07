Reality-Girl lächelt breit und meint: "Der Popo muss mitspielen!"

Kassel - Noch vor Kurzem durchlebte Reality-Darstellerin Franziska Temme alias "Franzi" ("Der Bachelor" 2022 und "Are You The One" 2022) eine persönliche Krise, doch diese hat sie offensichtlich überwunden. Sichtlich mit sich selbst zufrieden wandte sich die 28-Jährige am gestrigen Donnerstag mit mehreren Instagram-Storys an ihre Fans.