Reality-Star "Betonmischa" über neue Liebe: Gibt es bald Nachwuchs?

"Mir ging es privat noch nie besser", erklärte Mischa nun in einer aktuellen Instagram-Story. "Ich habe endlich die Richtige an meiner Seite gefunden, mit der ich eine Familie gründen möchte", schrieb er.

Ein Foto aus früheren Zeiten: Bachelor-Babe Samantha Abdul (33) und Mischa Mayer (31) gehen inzwischen getrennte Wege. © Screenshot/Instagram/samantha_abdul (Bildmontage)

Außerdem kündigte der Reality-TV-Star an, in der kommenden Zeit weniger in den sozialen Medien unterwegs sein zu wollen. "Es lebt sich entspannter, nicht auf Instagram und Kooperationen angewiesen zu sein", so der 31-Jährige in seiner Erklärung.

Er schloss aber auch nicht aus, noch einmal im TV aufzutauchen. Zwar sei dazu ganz konkret nichts in Aussicht, doch er hoffe, dass sich das schon bald ändere. "Vielleicht ja auch mit Nessa", so Mischa, der seine Community zudem fragte, in welcher Show sie ihn und seine Freundin denn sehen wolle.

Die Antworten veröffentlichte er bislang nicht, doch mit Sicherheit wurden unter anderem die Formate "Das Sommerhaus der Stars" und "Temptation Island VIP" genannt.