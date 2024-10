Reality-Star überlebt zweimal Brustkrebs und stirbt bei Autounfall

Kahala (Hawaii) - Mit ihren Auftritten in den US-amerikanischen Reality-Shows "Naked Survival" sowie "Fight to Survive" machte sich Sarah Danser einen Namen. Nun ist die 34-Jährige bei einem tragischen Unfall ums Leben gekommen.

Sarah Danser (†34) war eine echte Abenteurerin und liebte die Natur. © Screenshot/Instagram/sarahdanser

Danser war eine Abenteurerin, Taucherin, Kapitänin sowie eine echte Überlebenskünstlerin. Auf ihrem Instagram-Profil mit mehr als 14.500 Followern bezeichnete sie sich selbst als "Piratin".

Nun ist die Naturliebhaberin tot, wie das Newsportal KSLA berichtete. Danser sei demnach vergangenen Sonntagabend (Ortszeit) bei einem Autounfall in ihrer Wahlheimat Hawaii, wo sie schon seit circa zwölf Jahren lebte, ums Leben gekommen.

Laut der Polizei von Honolulu hat ein 59-jähriger Mann in der Stadt Kahala die Kontrolle über sein Fahrzeug verloren und war mit einem geparkten Auto zusammengestoßen.

Danser saß als Beifahrerin in dem Unfallwagen. Sie kam anschließend "in kritischem Zustand" in ein Krankenhaus, in dem sie am Dienstag ihren Verletzungen erlag. Der schwer verletzte Fahrer befinde sich noch in der Klinik.