Nach Trennung von Gerda Lewis: Das sagt Ex Jannik zur gescheiterten Beziehung

Waren rund ein Jahr ein Liebespaar: Am Sonntag hatten sich Model Gerda Lewis (31) und Reality-Star Jannik Kontalis (28) getrennt.

In einem Q&A richtete der "Make Love, Fake Love"-Gewinner von 2023 auf Instagram das Wort an seine Follower. Er sei traurig über das Liebes-Aus und beteuerte, "alles versucht zu haben, um die Beziehung zu retten". Am Ende sei es für ihn jedoch keine Überraschung mehr gewesen - auch wenn dann doch alles sehr schnell ging, so der Reality-Star.

Aus der schwierigen Zeit mit der Ex-Germanys-Next-Topmodel-Teilnehmerin nehme er jedoch auch einiges mit, wie er anschließend beteuerte. "Ich neige dazu, mich in vielen Situationen komplett zu isolieren und dann einfach alleine sein zu wollen. Ich kann oft in dem Moment dann nicht den Mut fassen, mich mit Konversationen auseinanderzusetzen. Das ist seine Sache, die ich über mich gelernt habe und die ich anders machen will."

Dann will ein Follower noch wissen, was Jannik von den permanenten Angriffen seiner anderen Ex - Yeliz Koc (31) - hält. Die Antwort fällt klar aus: "Ein einziger Fiebertraum. Ich glaube, ich muss einfach damit klarkommen, dass sie mich niemals in Ruhe lassen wird."