Model Rebecca Mir zeigt krasse Verwandlung und Fans feiern sie dafür

Rebecca Mir ist auf der Fashion Week in Paris - in einem Instagram-Video nimmt sie ihre Fans mit in einen Backstage-Bereich und zeigt ihre Wandlungsfähigkeit.

Von Florian Gürtler

Frankfurt am Main/Paris - Model Rebecca Mir ist schon seit einigen Tagen in Paris - nicht zum Vergnügen, sondern beruflich, denn in der Stadt an der Seine findet noch bis zum heutigen Dienstag die "Fashion Week" statt. Auf ihrem Instagram-Profil lässt die 31-Jährige ihre rund eine Million Follower an ihren Erlebnissen bei der Modewoche teilhaben.

Model Rebecca Mir (31) filmte sich in einem Backstage-Bereich der Pariser "Fashion Week" selbst, um ihren Fans ihre Wandlungsfähigkeit vorzuführen. © Screenshot/Instagram/rebeccamir Am gestrigen Montag veröffentlichte Rebecca ein kurzes Video auf der Foto-Plattform, welches ihre Wandlungsfähigkeit nachdrücklich zeigt. Das Model filmt sich dabei selbst mit dem Smartphone, sie befindet sich in einem Backstage-Bereich der "Fashion Week". Am Beginn des Clips trägt sie ein schulterfreies weißes Gewand. Die 31-Jährige blickt in die Kamera und beugt sich nach vorne. Als sie wieder hochkommt, ist ihr Outfit völlig verwandelt. Nun trägt Rebecca Mir ein schwarzes Gewand mit Kapuze und Schulter-Applikationen in Magenta. Rebecca Mir Weniger wäre nackt: Rebecca Mir wünscht süße Träume - Fans rasten aus In ihrem Kommentar stellt die 31-Jährige die kurze Szene als ihre "Backstage-Verwandlung" für eine danach anstehende Mode-Show vor. Der Clip erhielt zahlreiche Likes sowie Kommentare, in denen die Fans des Models ihre Begeisterung für den extravaganten Look zum Ausdruck bringen. "Einfach die Perfekte Frau ❤️" oder "🔥❤️‍🔥😍Mega!👍👍👏👏" sind nur zwei Beispiele.

Es ist ohne Frage ein extravaganter Look, den das Model in der zweiten Hälfte eines Instagram-Clips ihren Fans präsentiert. © Montage: Screenshot/Instagram/rebeccamir

Rebecca Mir hat auch entspannte Momente mit Ehemann und Kind in Paris