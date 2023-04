Rebecca Mir postet heißes Bikini-Foto, aber die Fans schauen nur auf ein kurioses Detail

Doch schon bald richtet sich das Augenmerk der Follower auf ein kleines Detail. Denn neben und etwas unterhalb des Pools und nahezu von diesem verborgen ist ein Mann in einem gebatikt wirkenden orangenen Shirt zu sehen. Er trägt Bart, Hut und schaut sich sehr interessiert Rebeccas Rückseite an.

Die Community feiert das Foto natürlich wie immer ordentlich ab. "Tolle Aufnahme einer schönen Frau", "Dein zauberhaftes Lächeln ist sensationell", Mega Body! Traumfrau!" heißt es da neben unzähligen Flammen und verliebten Emojis in der Kommentarspalte. Und ein Fan wundert sich: "Warum fragt da nicht mal der " Playboy " an?"

"Mir ist aufgefallen, dass auf dem Foto, rechts neben Dir, unten, ein fremder Herr steht", wundert sich dann auch ein Fan und zieht damit jede Menge Reaktionen nach sich. Denn viele andere Follower hatten den Unbekannten auch bereits bemerkt.

Und man fragt sich, was der Herr denn da so treibt. "Der Typ da is' lustig", schreibt ein Fan mit Tränen lachenden Emojis, "wo guckt er wohl hin?". Ein anderer fragt - ebenfalls mit lachendem Emoji: "Was bestaunt der Mann auf dem Bild eigentlich so genau?"