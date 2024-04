Rebecca Mir steht vor Problem – und sendet Hilferuf an ihre Follower

Frankfurt am Main - Model und Moderatorin Rebecca Mir begeistert ihre rund eine Million Fans auf Instagram in der Regel mit stylischen Outfits. Doch die 32-Jährige zeigt auf der Fotoplattform immer wieder auch sehr private Einblicke, die so gar nicht zu den Vorstellungen von einem Jetset-Leben passen - am gestrigen Dienstag war es mal wieder so weit.