Rebecca Mir zerfressen von Selbstzweifeln: "Habe den Fehler bei mir gesucht"

Mittlerweile ist Rebecca eine wahre Powerfrau, an der Kritik abprallt. Doch das war bei weitem nicht immer so. © Soeren Stache/dpa

"Am Anfang war das nicht ganz so einfach, weil ich dann auch teilweise an mir selbst gezweifelt habe und mich gefragt habe 'okay, warum ist das jetzt so? Warum denken die Leute jetzt so über mich?'. Also habe ich den Fehler bei mir gesucht", offenbarte Rebecca ihre damaligen Selbstzweifel.

Mittlerweile seien diese aber zur Gänze ihrem dicken Fell, welches sie sich jedoch hart erarbeiten musste, gewichen. Dennoch plädierte sie im Verlauf des Interviews vehement dafür, dass sich insbesondere Frauen verstärkt gegenseitig unterstützen sollten.

Dieses Plädoyer hierfür hielt sie bereits Ende März in einem ausführlichen Instagram-Beitrag, nachdem es etliche Hater-Kommentare gegen ihren vermeintlich "nicht vorhandenen" Po gehagelt hatte.