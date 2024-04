Rebel Wilson: An ihn verlor sie ihre Jungfräulichkeit

Los Angeles - Schauspielerin Rebel Wilson (44) veröffentlichte am 2. April ihre mit Spannung erwarteten Memoiren. Schon vorab war bekannt, dass sie darin auch über ihr erstes Mal sprechen wird. Nun ist klar, an wen sie ihre Jungfräulichkeit verlor.

In ihrer Autobiografie enthüllte die 42-Jährige außerdem, mit wem sie ihr erstes Mal hatte. Ihr Auserkorener war ihr damaliger Partner Mickey Gooch Jr (38).

In einem Interview mit dem "People"-Magazin erzählte die 42-Jährige, dass sie mit ihrer Geschichte den Druck von jungen Mädchen nehmen wolle.

In ihrem Enthüllungsbuch "Rebel Rising" schreibt die "Pitch Perfect"-Darstellerin über die emotionalsten und wichtigsten Momente in ihrem Leben.

Ex-Partner Mickey Gooch Jr. (38) erfuhr erst kurz vor Veröffentlichung des Enthüllungsbuches, dass er Wilson die Jungfräulichkeit nahm. © Dimitrios Kambouris / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP

Wilsons einstiger Lebenspartner wusste bis vor Kurzem nichts davon, dass er ihr die Jungfräulichkeit nahm.

"Micks, ich weiß, dass das vielleicht neu für dich ist, wenn du das hier liest, aber ja, ich habe meine Jungfräulichkeit an dich verloren", schreibt die gebürtige Australierin weiter.

Allerdings habe Gooch nicht erst nach der Veröffentlichung ihres Buches davon erfahren, versicherte Wilson in einem Interview mit der "New York Times" am Mittwoch.

Er sei der erste gewesen, der ihre Memoiren lesen durfte und wisse mittlerweile Bescheid.

Inzwischen ist Rebel Wilson mit ihrer Partnerin Ramona Agruma verlobt, mit welcher sie 2022 per Leihmutterschaft ihr erstes Kind willkommen hieß.