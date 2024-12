Jury-Aus bei "Grill den Henssler": Dieser Dauerbrenner soll "Calli" jetzt ersetzen

Köln - Vor wenigen Tagen musste Reiner Calmund (76) die Dreharbeiten zu "Grill den Henssler" wegen eines medizinischen Notfalls abbrechen. Nun ist klar: Der Publikumsliebling wird in diesem Jahr nicht mehr zurückkehren. Stattdessen soll ein anderer TV -Dauerbrenner einspringen.

Seit 2013 läuft die Kochshow "Grill den Henssler" regelmäßig im deutschen Fernsehen. © Jens Kalaene/dpa-Zentralbild/dpa

"Callis" Fußstapfen bei der beliebten Kochshow sind groß - schließlich sorgt das ehemalige Schwergewicht mit seinem rheinischen Humor und seiner liebevollen Art immer wieder für kuriose Szenen und ganz viele Lacher bei den Zuschauerinnen und Zuschauern.

Kein Wunder also, dass sich VOX etwas Besonderes einfallen lassen muss, um den 76-Jährigen, der am Mittwoch eine Herzrhythmusstörung erlitten hatte, zu ersetzen. Eine Aufgabe, die der TV-Sender nun wohl mit Bravour gemeistert hat.

Denn wie Bild erfahren haben will, steht ein Ersatz für Calmund in der Koch-Jury schon jetzt fest. Angeblich soll nämlich Entertainer Bruce Darnell (67) für den langjährigen Manager von Bundesligameister Bayer 04 Leverkusen einspringen und das Publikum in gewohnter Art und Weise unterhalten.

Für den US-Amerikaner ist die Show derweil keine Unbekannte. In den Jahren 2022 und 2023 trat Darnell, der erst kürzlich bei der RTL-Show "Die Verräter" zu sehen war, als Kandidat bei "Grill den Henssler" an und versuchte, die Jury mit seinen Kochkünsten zu begeistern.