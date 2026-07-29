"Let's Dance"-Star legt Probleme mit der Gesundheit offen, dann folgt ein Tränen-Post

Bern (Schweiz) - Renata Lusin (38) kämpft nach der Geburt ihrer zweiten Tochter mit gesundheitlichen Problemen. Ein Moment mit Baby Tessa lässt die Tränen kullern.

Profitänzerin Renata Lusin (38) wurde im April dieses Jahres zum zweiten Mal Mutter. © Bildmontage: Instagram/renata_lusin (Screenshots)

Zwar absolviert die "Let's Dance"-Bekanntheit rund zwei Monate nach der erfolgreichen Niederkunft inzwischen schon wieder erste kleinere Auftritte auf dem gebohnerten Parkett, ihr Körper spielt dabei allerdings noch nicht mit, wie gewünscht.

In ihrer Instagram-Story offenbarte Renata, dass sie sich aufgrund einer Verengung am Schulterdach aktuell in physiotherapeutischer Behandlung befinde. Die Beschwerden würden zwar langsam besser: "Aber ich muss weiter trainieren", betonte die gebürtige Russin.

Laut eigener Aussage absolviere sie bereits wieder täglich ein zeitintensives Sport-Programm. Mit dem Resultat sei der Mediziner allerdings noch nicht so zufrieden: "Mein Physio sagt, fürs Tanzen ist es noch zu wenig Muskulatur."

Im Fokus stehen dabei vor allem ihre Rücken- und Schultermuskeln. Diese würden durchs Stillen und Tragen des Babys besonders beansprucht und müssten daher noch stärker aufgebaut werden. Speziell Mütter sollten "auf die Haltung achten", so Lusins gut gemeinter Rat.