Nach zweiter Schwangerschaft: So plant "Let's Dance"-Star Renata Lusin ihr Comeback

Düsseldorf - In diesem Jahr fehlt Renata Lusin in der 19. Staffel von " Let's Dance ". Der Grund ist aber ein schöner: die Geburt ihrer Tochter Tessa . Bald schon möchte die 38-Jährige aber wieder angreifen.

Renata Lusin (38) spricht über ihr mögliches "Let's Dance"-Comeback. © Rolf Vennenbernd/dpa

Während ihr Ehemann Valentin (38) bereits in der ersten Folge der beliebten RTL-Tanzshow die Segel streichen musste, konnte Renata aufgrund ihrer Schwangerschaft erst gar nicht teilnehmen.

Für das kommende Jahr hat die gebürtige Russin aber einen großen Wunsch: nämlich dass beide wieder ihr ganzes Potenzial auf dem Parkett zeigen dürfen.

"Wenn ich gefragt werde, wäre das wirklich mein Traum, wieder mitzumachen. Ich würde mich super-super freuen", gesteht die 38-jährige Profitänzerin im Gespräch gegenüber "Bunte".

Doch bevor es an die 20. Staffel geht, steht erst einmal ab November die große "Let's Dance"-Tour auf dem Programm.

In den Monaten November und Dezember füllen die Tänzer und Promis wieder 15 verschiedene Hallen in Deutschland sowie die in Zürich und erstmals in Wien.

Welches Stars dabei sein werden, gibt der Kölner Privatsender allerdings erst in den kommenden Wochen bekannt. Für Renata wäre eine Teilnahme die perfekte Vorbereitung auf die neue Staffel im nächsten Frühjahr.