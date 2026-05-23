Nach zweiter Schwangerschaft: So plant "Let's Dance"-Star Renata Lusin ihr Comeback
Düsseldorf - In diesem Jahr fehlt Renata Lusin in der 19. Staffel von "Let's Dance". Der Grund ist aber ein schöner: die Geburt ihrer Tochter Tessa. Bald schon möchte die 38-Jährige aber wieder angreifen.
Während ihr Ehemann Valentin (38) bereits in der ersten Folge der beliebten RTL-Tanzshow die Segel streichen musste, konnte Renata aufgrund ihrer Schwangerschaft erst gar nicht teilnehmen.
Für das kommende Jahr hat die gebürtige Russin aber einen großen Wunsch: nämlich dass beide wieder ihr ganzes Potenzial auf dem Parkett zeigen dürfen.
"Wenn ich gefragt werde, wäre das wirklich mein Traum, wieder mitzumachen. Ich würde mich super-super freuen", gesteht die 38-jährige Profitänzerin im Gespräch gegenüber "Bunte".
Doch bevor es an die 20. Staffel geht, steht erst einmal ab November die große "Let's Dance"-Tour auf dem Programm.
In den Monaten November und Dezember füllen die Tänzer und Promis wieder 15 verschiedene Hallen in Deutschland sowie die in Zürich und erstmals in Wien.
Welches Stars dabei sein werden, gibt der Kölner Privatsender allerdings erst in den kommenden Wochen bekannt. Für Renata wäre eine Teilnahme die perfekte Vorbereitung auf die neue Staffel im nächsten Frühjahr.
"Let's Dance"-Stars Renata und Valentin Lusin haben klaren Plan in der Schublade
Und auch einen Plan, wie die Eheleute Lusin es mit ihren beiden kleinen Töchtern Stella (2) und Tessa machen werden, liegt schon in der Schublade.
"Ich habe das damals mit Stella super hinbekommen. Ich habe gestillt und konnte mittanzen, das war sehr schön. Meine Eltern sind damals mitgefahren. Das wäre jetzt auch unser Wunsch mit Tessa, wenn wir für die Tour ausgewählt werden", erzählt die gebürtige Russin.
Allerdings sei es nicht der Plan, beide Kinder mit auf die Tour mitzunehmen. Denn die älteste Tochter soll in ihrem gewohnten Rhythmus und Umfeld bleiben können.
"Stella würde dann in diesen Wochen bei den Großeltern bleiben und bei der Tagesmama. Sie hat ja ihren Ablauf, und wir würden sie natürlich immer besuchen", gibt die Düsseldorferin abschließend preis.
Renata und Valentin Lusin haben also vorgesorgt. Jetzt fehlt nur noch die Entscheidung von RTL, ob sie mit auf Tour können.
Titelfoto: Rolf Vennenbernd/dpa