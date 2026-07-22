Heftige Worte im Netz: Darum will "Let's Dance"-Traumpaar keine weiteren Kinder

Monheim - Ihr Weg zum Kinderglück war felsig, inzwischen sind Renata und Valentin Lusin (beide 39) jedoch stolze Eltern zweier Töchter. Plant das " Let's Dance "-Traumpaar noch weiteren Nachwuchs?

Renata und Valentin Lusin (beide 39) sind Eltern zweier Töchter. © Instagram/renata_lusin (Screenshot)

Im Rahmen einer aktuellen Fragerunde auf ihrem Instagram-Kanal hat die RTL-Bekanntheit offen und ehrlich über das Thema Familienplanung gesprochen und dabei deutliche Worte gefunden.

Als ein Fan von ihr wissen möchte, ob sie und ihr Ehemann sich weitere Kinder wünschen würden, stellte Renata unmissverständlich klar: "Nein. Wir sind sehr glücklich mit zwei Kindern." Valentin und sie seien eben auch "nicht mehr die Jüngsten".

Ergänzend schob die 39-Jährige hinterher: "Wir sind rundum glücklich. Wir haben uns immer zwei Kinder gewünscht, jetzt haben wir wunderschöne Mädchen." Erziehung koste schon sehr viel Kraft. "Man spürt es irgendwie, wenn man vollzählig ist."

Berufliche Gründe spielen bei der Entscheidung ebenfalls eine Rolle. Als Selbstständige müsste das Paar vor allem abends arbeiten – eine verlässliche Betreuung für ihre zwei Töchter sei unter diesen Bedingungen kaum zu organisieren.