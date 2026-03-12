Sorgen ums Baby: "Let's Dance"-Star Renata Lusin teilt ernste Zeilen vor Geburt

Düsseldorf - Es dauert nicht mehr lange, bis sich Renata Lusin (38) zweifache Mutter nennen darf. Doch kurz vor der Geburt machen sich Sorgen beim " Let's Dance "-Star breit.

Renata Lusin (38) macht sich vor der Geburt ihres zweiten Kindes große Sorgen. © Instagram/renata_lusin (Screenshot)

Auf Instagram hat die Profitänzerin nämlich einen Beitrag veröffentlicht, in dem sie stolz ihre Baby-Kugel präsentiert. In einem hellen, verspielten Kleid mit Rosenmuster spaziert Renata über eine Wiese an einem See.

"Die Natur gibt mir Kraft, aber die Sorgen kommen immer wieder in den Kopf: Werde ich dem Baby und Kleinkind gerecht werden?", gesteht die werdende Mutter ihren mehr als 240.000 Anhängern.

Außerdem mache sie sich Gedanken, ob sie erneut die schlaflosen Nächte schaffe und das, obwohl sie in den vergangen zwei Jahren kaum eine Nacht durchgeschlafen habe.

Zudem hege der "Let's Dance"-Star Zweifel, ob sie sich im sogenannten Wochenbett erholen könne.

"Weil Stella mich braucht", lässt die gebürtige Russin, die inzwischen in Düsseldorf heimisch ist, wissen. Stella ist die einjährige Tochter, die am 21. März 2024 zur Welt gekommen ist.