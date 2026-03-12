Sorgen ums Baby: "Let's Dance"-Star Renata Lusin teilt ernste Zeilen vor Geburt
Düsseldorf - Es dauert nicht mehr lange, bis sich Renata Lusin (38) zweifache Mutter nennen darf. Doch kurz vor der Geburt machen sich Sorgen beim "Let's Dance"-Star breit.
Auf Instagram hat die Profitänzerin nämlich einen Beitrag veröffentlicht, in dem sie stolz ihre Baby-Kugel präsentiert. In einem hellen, verspielten Kleid mit Rosenmuster spaziert Renata über eine Wiese an einem See.
"Die Natur gibt mir Kraft, aber die Sorgen kommen immer wieder in den Kopf: Werde ich dem Baby und Kleinkind gerecht werden?", gesteht die werdende Mutter ihren mehr als 240.000 Anhängern.
Außerdem mache sie sich Gedanken, ob sie erneut die schlaflosen Nächte schaffe und das, obwohl sie in den vergangen zwei Jahren kaum eine Nacht durchgeschlafen habe.
Zudem hege der "Let's Dance"-Star Zweifel, ob sie sich im sogenannten Wochenbett erholen könne.
"Weil Stella mich braucht", lässt die gebürtige Russin, die inzwischen in Düsseldorf heimisch ist, wissen. Stella ist die einjährige Tochter, die am 21. März 2024 zur Welt gekommen ist.
"Let's Dance"-Star Renata Lusin hat Panik vor der Geburt
Panik habe Renata außerdem auch vor der Geburt. Denn sie habe Angst vor den starken Schmerzen bei der Entbindung.
"Ich habe sie immer noch im Kopf", gibt die Ehefrau von Valentin Lusin (39) preis.
Auch, ob die Organsenkung wieder stattfinde, oder ob es besser wird als bei der Geburt ihrer ersten Tochter, bereite ihr Sorgen, wie sie gesteht.
Trotz alledem versucht die gebürtige Russin gelassen zu bleiben und lässt die Dinge auf sich zu kommen.
"Es wird, wie es wird. Stimmt's? Erst mal so gut es geht die letzten Wochen mit meiner mittlerweile schon großen Kugel genießen", schreibt der "Let's Dance"-Star abschließend zu dem Beitrag.
Unterstützung erhält die 38-Jährige nicht nur von ihrem Gatten, sondern auch von ihren Fans. "Es wird alles gut gehen und beim zweiten läuft alles wie von selbst", muntert ein Anhänger die Profitänzerin auf.
Titelfoto: Instagram/renata_lusin (Screenshot)