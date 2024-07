Renata Lusin teilt wichtige Botschaft aus Familien-Urlaub, Fans reagieren knallhart: "Peinlich"!

Renata Lusin (37) hatte am vergangenen Wochenende einen neuen Clip bei Instagram geteilt, der nicht bei allen Fans gut ankam. © Bildmontage: Instagram/renata_lusin (Screenshots)

Vor einigen Tagen war Renata zusammen mit ihren Liebsten - Ehemann Valentin (37) und Baby Stella (rund drei Monate alt) - in den Flieger Richtung Griechenland gestiegen, wo die drei ihren ersten Urlaub als kleine Familie genießen.

Bei Instagram hatten die "Let's Dance"-Stars ihren zusammengerechnet rund 371.000 Fans immer wieder kleine Einblicke in die Auszeit am Meer gewährt, sich beispielsweise beim Relaxen am Strand gezeigt oder einen neuen Tanzclip gepostet, in dem sie vor der malerischen Kulisse ihrer Ferienunterkunft performt hatten.

Am Sonntag hatte Renata dann erneut ein kurzes Video mit ihrer Community geteilt, diesmal war die 37-Jährige darin aber alleine aufgetreten: In einem schicken Strandoutfit - inklusive großer Sonnenbrille auf der Nase und Bandana auf dem Kopf - war die Düsseldorferin über einen Steg am Meer getanzt, hatte dabei jedoch einige übertriebene Bewegungen gemacht, die so gar nicht zu ihren sonst anmutigen Tanzfiguren gepasst hatten.

Das war natürlich volle Absicht der 37-Jährigen, die ihre Community kurzerhand dazu aufrief, "nicht alles zu ernst zu nehmen" und das "Leben zu genießen".

Eigentlich eine tolle Botschaft, die bei etlichen von Renatas Fans jedoch eine Reaktion hervorrief, die wohl auch Renata selbst nicht hatte kommen sehen ...