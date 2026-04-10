Renata und Valentin Lusin im siebten Himmel: Ihr zweites Baby ist da!

Düsseldorf - Zuckersüße Neuigkeiten von Renata (38) und Valentin Lusin (39)! Die " Let's Dance "-Stars dürfen kurz vor dem Wochenende ihr zweites Baby begrüßen.

Am Donnerstagnachmittag brachte Renata Lusin Töchterchen Stella in Leverkusen zur Welt. © Bildmontage: Screenshot/Instagram/Renata Lusin

Nur wenige Tage nach dem ungeduldigen Update von Renata hat das zweite Kind der Lusins das Licht der Welt erblickt.

Mit emotionalen Worten haben sich die frisch gebackenen Zweifach-Eltern inzwischen zu Wort gemeldet. "Yuhuuu! Wir haben es geschafft! Wir halten unser zweites Wunder in den Armen", heißt es im neuesten Beitrag vom Freitagnachmittag.

Bereits Anfang der Woche hatte Mama Renata mitgeteilt, dass der ausgerechnete Geburtstermin um ein paar Tage überschritten worden sei und die kleine Schwester von Töchterchen Stella endlich zur Welt kommen könne.

Jetzt ist sie da! "Es gibt keine Worte, die das Gefühl beschreiben", freuen sich Mama und Papa unmittelbar nach der Geburt.

Und den Namen ihres jüngsten Familienmitglieds verraten die zwei prompt mit. "Unsere Tessa Lusin ist nach einer wunderschönen Geburt am 9. April um 16.15 Uhr geboren."