Renata und Valentin Lusin im siebten Himmel: Ihr zweites Baby ist da!
Düsseldorf - Zuckersüße Neuigkeiten von Renata (38) und Valentin Lusin (39)! Die "Let's Dance"-Stars dürfen kurz vor dem Wochenende ihr zweites Baby begrüßen.
Nur wenige Tage nach dem ungeduldigen Update von Renata hat das zweite Kind der Lusins das Licht der Welt erblickt.
Mit emotionalen Worten haben sich die frisch gebackenen Zweifach-Eltern inzwischen zu Wort gemeldet. "Yuhuuu! Wir haben es geschafft! Wir halten unser zweites Wunder in den Armen", heißt es im neuesten Beitrag vom Freitagnachmittag.
Bereits Anfang der Woche hatte Mama Renata mitgeteilt, dass der ausgerechnete Geburtstermin um ein paar Tage überschritten worden sei und die kleine Schwester von Töchterchen Stella endlich zur Welt kommen könne.
Jetzt ist sie da! "Es gibt keine Worte, die das Gefühl beschreiben", freuen sich Mama und Papa unmittelbar nach der Geburt.
Und den Namen ihres jüngsten Familienmitglieds verraten die zwei prompt mit. "Unsere Tessa Lusin ist nach einer wunderschönen Geburt am 9. April um 16.15 Uhr geboren."
Renata Lusin bringt Tessa in Leverkusen zur Welt
Voller Freude über den neuesten Meilenstein bedanken sich Renata und Ehemann Valentin nicht nur für die Unterstützung von links und rechts - sondern auch beim Team des Klinikums Leverkusen, wo die Profitänzerin am Donnerstag entbunden hat.
"Wir sind unendlich dankbar, überglücklich und genießen die wunderschöne Kennenlernzeit. Danke an das großartige Team vom Klinikum Leverkusen", heißt es zum Abschluss der Baby-News.
Passend zur überschwänglichen Gefühlslage postet die 38-Jährige noch eine romantische Bilderstrecke mit Valentin, der Töchterchen Tessa freudestrahlend auf dem Arm hält.
Nur Stunden vor der Geburt hatte sich die 38-Jährige noch über die rasch härter werdenden Wehen gewundert. "Wie schnell die Wehen sich verstärken. Hätte es nicht gedacht. Das war so anders mit Stella", schrieb sie kurz vor der Entbindung.
In den nächsten Tagen wollen sich Renata und Valentin etwas zurückziehen, um das Leben mit Tochter Nummer zwei in vollen Zügen zu genießen und sich zu Hause einzuleben.
Titelfoto: Bildmontage: Screenshot/Instagram/Renata Lusin