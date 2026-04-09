Wutausbruch von Carmen Geiss: Jetzt geht auch Sam Dylan auf Davina und Shania los!

Köln - Nicht unter den geladenen Reality-Promis, aber doch Thema! Am Rande der Premiere von "Kampf der RealityAllstars" hat sich Zoff-Brandstifter Sam Dylan (41) auf Davina (22) und Shania Geiss (21) gestürzt.

Eine Yacht-Fahrt auf der "Indigo Star" entwickelte sich kurzzeitig zum vorwurfsvollen Zoff-Trip. © RTLZWEI

Die hatten in der neuesten Folge von "Die Geissens" nämlich eine ordentliche Breitseite von Mama Carmen (60) kassiert, weil sie offenbar zu faul und undankbar seien.

Da kann Sam Dylan offenbar nur zustimmen. "Ich meine, das ganze Geld geben sie von ihren Eltern aus. Die haben halt so eine Attitüde: Wir sind hier die großen Stars", lästert der ehemalige "Sommerhaus"-Sieger bei RTL über die zwei Geisslein.

Dass die 60-Jährige da mal für klare Fronten sorgt und ihre Kinder einnordet, kann Sam daher nur verstehen.

Nur draufhauen reicht dem 41-Jährigen allerdings nicht. Stattdessen liefert die TV-Lästerschwester praktische Tipps in Richtung Monaco und Dubai, um Shania und Davina zum Arbeiten zu bekommen.

"Die müssen wirklich etwas machen. Ich meine, die haben ja finanzielle Möglichkeiten, um das irgendwie zu investieren."

Gehe es nach ihm, ist die reine Zurschaustellung auf Instagram viel zu wenig.