Wutausbruch von Carmen Geiss: Jetzt geht auch Sam Dylan auf Davina und Shania los!
Köln - Nicht unter den geladenen Reality-Promis, aber doch Thema! Am Rande der Premiere von "Kampf der RealityAllstars" hat sich Zoff-Brandstifter Sam Dylan (41) auf Davina (22) und Shania Geiss (21) gestürzt.
Die hatten in der neuesten Folge von "Die Geissens" nämlich eine ordentliche Breitseite von Mama Carmen (60) kassiert, weil sie offenbar zu faul und undankbar seien.
Da kann Sam Dylan offenbar nur zustimmen. "Ich meine, das ganze Geld geben sie von ihren Eltern aus. Die haben halt so eine Attitüde: Wir sind hier die großen Stars", lästert der ehemalige "Sommerhaus"-Sieger bei RTL über die zwei Geisslein.
Dass die 60-Jährige da mal für klare Fronten sorgt und ihre Kinder einnordet, kann Sam daher nur verstehen.
Nur draufhauen reicht dem 41-Jährigen allerdings nicht. Stattdessen liefert die TV-Lästerschwester praktische Tipps in Richtung Monaco und Dubai, um Shania und Davina zum Arbeiten zu bekommen.
"Die müssen wirklich etwas machen. Ich meine, die haben ja finanzielle Möglichkeiten, um das irgendwie zu investieren."
Gehe es nach ihm, ist die reine Zurschaustellung auf Instagram viel zu wenig.
Davina Geiss träumt von entspannter Arbeitswoche
Er selbst will mit ähnlichen Vorwürfen nicht in Verbindung gebracht werden, erklärt er.
Neben seinem "Job" als Realitystar sieht er sich außerdem auch als Unternehmer. "Ich bin Privatunternehmer, ich habe einen eigenen Store, ich eröffne jetzt neue Stores", verrät er.
Die Wunschvorstellung von Davina Geiss nach der perfekten Arbeitswoche wird der 41-Jährige dagegen nur ungern hören wollen. "Wenn es nach mir ginge, hätten wir sechs Tage frei und nur einen Arbeitstag", schwadroniert die 22-Jährige in der neuesten "Geissens"-Ausgabe.
Vielleicht füllen Davina und Shania ihren Geldbeutel in Zukunft mit ihrer Teilnahme bei "Kampf der Realitystars"?
Die neue Staffel läuft jedenfalls immer mittwochs und samstags ab 20.15 Uhr auf RTLZWEI. Auf RTL+ sind die Episoden schon vorab streambar.
Titelfoto: IMAGO / STAR-MEDIA