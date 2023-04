Robbie Williams sieht völlig verändert aus: Fans sind beunruhigt!

Sänger Robbie Williams (49) hat deutlich abgenommen. © Montage: Screenshot/Instagram/aydafieldwilliams, Valery Hache/AFP

In einem Clip bei Instagram gewährte Robbies Ehefrau Ayda Field Williams (43) ihren Followern jetzt einen süßen Einblick in ihr Familienleben: Der frühere "Take That"-Star beim gemeinsamen Spielen mit einem seiner vier Kinder während des sonnigen Oster-Urlaubs in Argentinien.

Robbie zeigt sich in dem Video ganz lässig: In Sandalen, Badeshorts, pinker Cap und mit freiem Oberkörper tänzelt der Sänger über die grüne Wiese und amüsiert sich beim Ballspielen mit einem seiner Sprösslinge.

Dabei fällt auf, dass der Popstar einige Kilos weniger auf den Rippen hat als sonst.

Viele Fans scheinen alarmiert zu sein und fluteten den Kommentarbereich des Clips mit Bemerkungen zur schmalen Figur des Sängers: "Oh, Robbie ist ja plötzlich total dünn", "Ich erkenne ihn nicht wieder" oder "Viel zu dünn! Das sieht ungesund aus", sorgten sich zahlreiche Follower unter dem Post um das Wohl ihres Idols.