Robert Geiss mit 740-PS-Chrom-Ferrari beim TÜV: Mängelliste sorgt für Lacher!

"Also wir haben keine Schraube locker, aber wir hatten in Wirklichkeit eine Schraube zu wenig im Reifen", erklärt Robert. Seine Vermutung: "Haben wir irgendwo verloren oder vielleicht hat sie uns irgendeiner geklaut." Außerdem war der Scheibenwischer lose.

Bestens gelaunt steigt der Ehemann von Kult-Blondine Carmen Geiss (59) in dem neuen Clip aus seinem chromfolierten Ferrari F12 Berlinetta, um sich anschließend mit ein paar persönlichen Worten an seine rund 800.000 Follower zu wenden.

Zum Reichtum des Modemachers zählen nicht nur Immobilien, sondern eben auch ein ausgefallener Fuhrpark. Und wie drückt es Robert in einem aktuellen Instagram-Video treffend aus: "Auch ein Ferrari muss in Monaco alle zwei Jahre zum TÜV!"

Durch den Verkauf seiner Modemarke "Uncle Sam" stieg der heute 60-Jährige Mitte der 1990er-Jahre in den Kreis der Multimillionäre auf. © Instagram/robertgeiss_1964 (Screenshot)

Ein anderer Nutzer feiert vor allem Roberts entspannte Haltung: "Einfach ein Radbolzen zu wenig! Als wäre es das Normalste von der Welt." Ganz ungefährlich ist die Sache nicht, immerhin bringt der Ferrari satte 740 PS auf den Asphalt.

Auch die wackeligen Wischblätter lassen die User nicht unkommentiert. "Möglicherweise ist die verschwundene Schraube aus dem Reifen ja genau die, die jetzt im Scheibenwischer gefehlt hat", ulkt ein weiterer Fan.

Am Ende hat Robert jedenfalls positive Nachrichten zu verkünden. Wenige Stunden später meldete sich der Wahl-Monegasse nämlich mit einem weiteren Clip bei seiner Community und jubelte: "Der Ferrari hat jetzt wieder drei Jahre TÜV. Alles gut gelaufen!"

Auf dem Weg zum Mittagessen wurde der passionierte Hobby-Angler dann aber vom Verkehr ausgebremst. "Bisschen Stau hier in Monaco. Ist aber normal, denn am Wochenende ist hier die Formel 1 und es wird alles in letzter Minute fertiggestellt", so seine Erklärung.