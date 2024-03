Als Fans plötzlich dieses Detail bei Robert Geiss entdecken, ist die Verwunderung riesig!

Dubai - Robert Geiss (60) frönt zurzeit wieder einmal in dem Vereinigten Arabischen Emiraten dem Leben - auf dem neuesten Schnappschuss des Selfmade-Millionärs entdeckten seine Fans nun allerdings ein Detail, das seine Anhänger prompt in großes Erstaunen versetzte!

Robert Geiss (60, r.) ist eigentlich entschiedener Tattoo-Gegner - auf seinem jüngsten Instagram-Bild posierte er nun aber mit Körperkunst am Arm. © Instagram/robertgeiss_1964

Vor einigen Tagen hatten die Geissens es sich noch in einem luxuriösen Ressort auf Bali gut gehen lassen, kürzlich ging es dann schon wieder zurück Richtung Dubai, wo Robert und Ehefrau Carmen (58) seither nicht weniger bescheiden ihr Dasein fristen, als sie es unter der indonesischen Sonne getan hatten.

Die Fans der Millionärsfamilie verfolgen das Jetset-Leben der Geissens nun bereits seit etlichen Jahren und werden der Einblicke in den exorbitanten Geiss'schen Lifestyle einfach nicht müde - so war die Freude bei Roberts Instagram-Community auch am Freitagabend wieder groß, als der zweifache Vater einen neuen Beitrag auf seinem Kanal abgesetzt hatte.

Das Familienoberhaupt hatte sich auf dem Schnappschuss augenscheinlich in einem edlen Etablissement ablichten lassen und sich auf der Aufnahme einen kühlen Drink an der Seite eines Bekannten genehmigt, während beide Männer zufrieden der Kamera zuprosteten. "Heute wieder ein wunderschöner Abend in Dubai", schrieb Robert dazu.

Doch nicht der Blick der Herren sorgte in der Kommentarspalte des Beitrags für Aufruhr, sondern ein anderes, unübersehbares Detail: Roberts Arm zierte nämlich plötzlich ein Tattoo - und zwar nicht gerade ein kleines Motiv!