Steakhaus-Besuch endet mit Eklat: Robert und Carmen Geiss zeigen ihr "wahres Gesicht"

Bangkok (Thailand) - Robert (60) und Carmen Geiss (58) wollen sich in Bangkok ein deftiges Dinner gönnen. Doch der Restaurant-Besuch wird zum Vollflop. Was die beiden dann aber im Netz machen, sorgt bei den Fans für Entsetzen!

Für Robert (60) und Carmen Geiss (58) hat exquisites Essen einen extrem hohen Stellenwert in ihrem Leben. © Bildmontage: Instagram/carmengeiss (Screenshots)

Wenige Stunden, nachdem die Millionäre mit einer fragwürdigen Verjüngungskur in einer Klinik in der Thailand-Metropole für Aufsehen gesorgt haben, wollen sie sich mit einem saftigen Steak stärken.

Wer Familienoberhaupt Robert kennt, der weiß, die Nahrungsaufnahme zählt zu den wichtigsten Programmpunkten eines jeden Tages im Leben des Kult-Auswanderers.

Umso verheerender ist es, wenn die Gaumenfreude auf dem Teller nicht den Vorstellungen der gut betuchten Herrschaften entspricht. Ähnlich wie ein Bulle beim Stierkampf sieht der 60-Jährige dann rot - und seine Gattin gleich mit.

So auch in einem Steakhaus in Bangkok: "Heute war leider nicht unser Tag. Das Essen war miserabel. Gott sei Dank noch nie so schlecht gegessen. Vom Salat bis zum Steak. Passiert leider auch den Geissens. Also aufgepasst, wo ihr essen geht", warnt Robert auf Instagram.

Zu dem Wortbeitrag in seinem Feed teilt der zweifache Familienvater ein kurzes Video, das seine Frau zeigt, wie sie kopfschüttelnd und mit angewidertem Gesicht über ihrem Teller hängt.