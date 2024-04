Robert Pattinson und Suki Waterhouse verraten Geschlecht ihres Babys: Es ist ein ...

Robert Pattinson (37) und Suki Waterhouse (32) sind im März zum ersten Mal Eltern geworden. © Alberto E. Rodriguez/Getty Images via AFP

"Willkommen auf der Welt, Engel" - mit diesen Worten und einem niedlichen Schnappschuss seines Neugeborenen hatte das britische Model die Geburt seines ersten Kindes vor Kurzem offiziell bei Instagram verkündet, nachdem die kleine Familie zuvor bereits bei ihrem ersten gemeinsamen Ausflug gesichtet worden war.

Name und Geschlecht ihres Nachwuchses hielten die frischgebackenen Eltern allerdings streng geheim - zumindest bis jetzt!

Am Wochenende stand Neu-Mama Suki beim berühmten Coachella-Festival in der Wüste von Palm Springs erstmals wieder auf der Bühne, wo die 32-Jährige nicht nur mehrere Songs zum Besten gab, sondern auch in Plauderlaune war.

"Ich weiß nicht, ob ihr es wisst, aber mein Leben hat sich in letzter Zeit ziemlich verändert", gestand die Sängerin ihren Fans während ihres Auftritts am Freitagabend, wie unter anderem mehrere Videos bei TikTok zeigen.

"Ich liebe großartige Frauen und ich bin sehr glücklich, dass ich jetzt meine eigene tolle Lady zu Hause habe", fuhr die Britin fort und enthüllte damit unter dem Jubel und Applaus des Publikums das Geschlecht ihres Babys.

Suki und Robert sind Eltern einer kleinen Tochter!