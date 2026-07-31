Das Kaisermania-Fieber ist zurück: Fans erzählen, warum ihr Roland so gigantisch ist
Dresden - Ich glaub', es geht schon wieder los! Das Kaisermania-Fieber ist zurück – und somit die wohl treuesten Fans. Schon Stunden vor Konzertbeginn am Freitagabend campierten die ersten vorm Eingang. Mit Sonnenschirmen und Klappstühlen warteten sie auf Einlass.
Superfan Norman Denk (43) reiste mit seinen Freunden extra schon Donnerstag aus Jena an. "Die Atmosphäre ist wirklich ganz besonders", schwärmt er.
"Keine andere Stadt bekommt Kaisermania so hin!" Kaiser-Anhänger Vreni Fuhrer (47) nahm sogar einen noch längeren Weg auf sich, um ihren Star zu sehen.
14 Stunden fuhr sie aus der Schweiz mit ihrem blauen Opel GT, welcher ebenfalls mit Rolands Gesicht geschmückt ist. "Die Stimmung hier an den Elbwiesen ist einfach Hammer. Das ist nicht vergleichbar mit einem Stadion."
Andreas Rottler (53), der zusammen mit seiner Frau aus dem Schwarzwald anreiste, erzählt, warum er zusätzlich zu den Konzerten in seiner Heimat auch nach Sachsen reist. "Dresden, das Elbufer und Roland Kaiser ist nochmal 'ne ganz andere Nummer!"
Besucher sind seit der ersten Kaisermania 2003 mit dabei
Besonders toll findet das Konzert auch Jana Bergmann. "Die ganze Stadt lebt. Kaiser wird nicht nur hier, sondern auch auf der Wiese gefeiert. Sogar im Radio läuft er den ganzen Tag."
Ihre Devise: "Seit der ersten Kaisermania 2003 sind wir dabei. Und wir feiern auch noch die Letzte!"
Von Anni (45) und Raphael (45), welche mit ihrem Wohnmobil direkt neben dem Eingang campen, werden die wartenden Fans mit der richtigen Musik versorgt.
"Es gibt nichts Besseres, als hier in der ersten Reihe zu campen. Mit Blick auf die tollen Elbwiesen", lacht Anni.
Titelfoto: Bildmontage: Stefan Häßler