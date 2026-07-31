Das Kaisermania-Fieber ist zurück: Fans erzählen, warum ihr Roland so gigantisch ist

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Kaisermania-Fieber in Dresden: Schon Stunden vor dem Konzert campierten die treuesten Fans vor dem Eingang und warteten voller Vorfreude auf Roland Kaiser.

Von Janina Rößler, Nele Birkholz

Dresden - Ich glaub', es geht schon wieder los! Das Kaisermania-Fieber ist zurück – und somit die wohl treuesten Fans. Schon Stunden vor Konzertbeginn am Freitagabend campierten die ersten vorm Eingang. Mit Sonnenschirmen und Klappstühlen warteten sie auf Einlass.

"Wir reisen der Tour hinterher und besuchen alle vier Konzerte hier", verrät Norman Denk (43).
"Wir reisen der Tour hinterher und besuchen alle vier Konzerte hier", verrät Norman Denk (43).  © Stefan Häßler

Superfan Norman Denk (43) reiste mit seinen Freunden extra schon Donnerstag aus Jena an. "Die Atmosphäre ist wirklich ganz besonders", schwärmt er.

"Keine andere Stadt bekommt Kaisermania so hin!" Kaiser-Anhänger Vreni Fuhrer (47) nahm sogar einen noch längeren Weg auf sich, um ihren Star zu sehen.

14 Stunden fuhr sie aus der Schweiz mit ihrem blauen Opel GT, welcher ebenfalls mit Rolands Gesicht geschmückt ist. "Die Stimmung hier an den Elbwiesen ist einfach Hammer. Das ist nicht vergleichbar mit einem Stadion."

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Andreas Rottler (53), der zusammen mit seiner Frau aus dem Schwarzwald anreiste, erzählt, warum er zusätzlich zu den Konzerten in seiner Heimat auch nach Sachsen reist. "Dresden, das Elbufer und Roland Kaiser ist nochmal 'ne ganz andere Nummer!"

Vreni Fuhrer (47) nahm den langen Weg aus der Schweiz auf sich, um Roland Kaiser zu sehen.
Vreni Fuhrer (47) nahm den langen Weg aus der Schweiz auf sich, um Roland Kaiser zu sehen.  © Stefan Häßler
Stefanie Jakobs (55), Kornelia Noack (46), Doreen Wuttig (52), Jana Bergmann (55) und Conni Iffländer (52, v.l.) warten sehnsüchtig auf ihren Helden.
Stefanie Jakobs (55), Kornelia Noack (46), Doreen Wuttig (52), Jana Bergmann (55) und Conni Iffländer (52, v.l.) warten sehnsüchtig auf ihren Helden.  © Stefan Häßler
"Es ist gar nicht langweilig. Man kann ja schließlich schon alles beobachten, was hier im Vorfeld passiert", weiß Andreas Rottler (53).
"Es ist gar nicht langweilig. Man kann ja schließlich schon alles beobachten, was hier im Vorfeld passiert", weiß Andreas Rottler (53).  © Bildmontage: Stefan Häßler

Besucher sind seit der ersten Kaisermania 2003 mit dabei

Anni (45) und Raphael (45) sind drei- bis viermal im Jahr auf einem Konzert des Schlagersängers.
Anni (45) und Raphael (45) sind drei- bis viermal im Jahr auf einem Konzert des Schlagersängers.  © Stefan Häßler

Besonders toll findet das Konzert auch Jana Bergmann. "Die ganze Stadt lebt. Kaiser wird nicht nur hier, sondern auch auf der Wiese gefeiert. Sogar im Radio läuft er den ganzen Tag."

Ihre Devise: "Seit der ersten Kaisermania 2003 sind wir dabei. Und wir feiern auch noch die Letzte!"

Von Anni (45) und Raphael (45), welche mit ihrem Wohnmobil direkt neben dem Eingang campen, werden die wartenden Fans mit der richtigen Musik versorgt.

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"Es gibt nichts Besseres, als hier in der ersten Reihe zu campen. Mit Blick auf die tollen Elbwiesen", lacht Anni.

Titelfoto: Bildmontage: Stefan Häßler

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