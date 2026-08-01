Das Kaisermania-Fieber ist zurück: Fans erzählen, warum ihr Roland so gigantisch ist

Dresden - Ich glaub', es geht schon wieder los! Das Kaisermania -Fieber ist zurück – und somit die wohl treuesten Fans. Schon Stunden vor Konzertbeginn am Freitagabend campierten die ersten vorm Eingang. Mit Sonnenschirmen und Klappstühlen warteten sie auf Einlass.

"Wir reisen der Tour hinterher und besuchen alle vier Konzerte hier", verrät Norman Denk (43). © Stefan Häßler

Superfan Norman Denk (43) reiste mit seinen Freunden extra schon Donnerstag aus Jena an. "Die Atmosphäre ist wirklich ganz besonders", schwärmt er.

"Keine andere Stadt bekommt Kaisermania so hin!" Kaiser-Anhänger Vreni Fuhrer (47) nahm sogar einen noch längeren Weg auf sich, um ihren Star zu sehen.

14 Stunden fuhr sie aus der Schweiz mit ihrem blauen Opel GT, welcher ebenfalls mit Rolands Gesicht geschmückt ist. "Die Stimmung hier an den Elbwiesen ist einfach Hammer. Das ist nicht vergleichbar mit einem Stadion."

Andreas Rottler (53), der zusammen mit seiner Frau aus dem Schwarzwald anreiste, erzählt, warum er zusätzlich zu den Konzerten in seiner Heimat auch nach Sachsen reist. "Dresden, das Elbufer und Roland Kaiser ist nochmal 'ne ganz andere Nummer!"