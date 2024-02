Roland Kaiser umschifft die Welt: Flitterwochen auf hoher See

Berlin - Seit 50 Jahren steht Roland Kaiser (71) auf der Bühne - am Samstag lässt ihn Giovanni Zarrella (45) in einer aufgezeichneten Show im ZDF dafür hochleben . Denn der Schlagerstar selbst schippert aktuell über die sieben Weltmeere.

Am 9. Januar starteten Roland Kaiser (71) und seine Silvia (58) ins Abenteuer ihres Lebens. © Instagram Screenshot rolandkaiseroffiziell

Zum ersten Mal in seinem Leben gönnt sich der Kaiser gemeinsam mit seiner Frau Silvia (58) eine längere Auszeit, die sie auf dem Luxusliner "Queen Victoria" in 111 Tagen zu 32 Destinationen führt.

"Wenn mich vor zehn Jahren jemand gefragt hätte, ob ich mir vorstellen könne, mal in Guatemala, auf den Fidschi-Inseln oder auf Samoa sein zu können, hätte ich sicherlich gelacht", erklärt der "Santa Maria"-Star im "Bunte"-Interview.

Die Idee für eine Weltreise hatte das Ehepaar schon länger.

Doch irgendwann sei das Vorhaben in Vergessenheit geraten - bis seine Silvia eines Nachts in ihrem Haus auf Sylt nicht schlafen konnte und sich an den Rechner setzte.

Beim morgendlichen Kaffee habe die 58-Jährige dann zu ihm gesagt: "Schatz, wir machen eine Weltreise!"