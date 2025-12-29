Romina Palm nach Horror-Verletzung: Model gibt erstes Gesundheitsupdate
Österreich/Zypern - Zwei Tage nach ihrer Horror-Verletzung auf der österreichischen Piste gibt Model Romina Palm (26) ein erstes zaghaftes Gesundheitsupdate.
Mit einer ausführlichen Fragerunde und einem zusätzlichen Reel schlachtet die Verlobte von Christian Wolf (30) ihre Verletzung aktuell in vollen Social-Media-Zügen aus.
Trotzdem berichtet die 26-Jährige auf Nachfrage eines Users, dass die Schmerzen ihr derzeit noch nicht allzu sehr zu schaffen machen würden. "Bis jetzt geht es. Ich merke, wie die Schmerzen langsam stärker werden. Die ganze Zeit hätte ich eine 2/10 gegeben - jetzt geht es eher auf eine 4/10 hoch", beschreibt die frisch gebackene Familienmama ihre Lage.
Schon nach fünf Minuten Pistengaudi und dem ersten Sturz des Tages war für Romina am zweiten Weihnachtstag Schluss mit Abfahrt.
Mittlerweile versucht sie ihre Zeit bis zur Entlassung irgendwie im Krankenhaus herumzukriegen. "Es tut halt nicht richtig weh, sondern es ist einfach super unangenehm im Knie, weil da die ganze Zeit ein enormer Druck drauf ist."
Romina Palm darf Krankenhaus am Montag verlassen
Damit sich ihr Knie mit frisch zusammengenähtem Kreuzband schnell erholt und der Genesungsprozess so schnell wie möglich gestartet wird, muss die 26-Jährige jetzt schon erste kleine Bewegungen machen.
"Ich muss jetzt mein Knie strecken und meinen Muskel ansteuern, aber da ist noch eine Blockade im Kopf, weil ich weiß, dass da gerade erst herumgebohrt wurde", erklärt sie.
Auch ihre Schmerzen hätten sich am späten Sonntagabend verschlimmert, teilte sie mit. Von Stufe vier innerhalb von nur wenigen Stunden auf Stufe sieben. "Echt unangenehm...", schreibt die 26-Jährige in ihre Instagram-Story.
Anders als noch bei ihrem ersten Kreuzbandriss vor zehn Jahren darf Romina schon am Montag das Krankenhaus verlassen. "Ja, ich darf am Montag schon raus. Verrückt, oder?"
In der neuen Heimat Zypern wartet dann jede Menge Physiotherapie auf sie.
Titelfoto: Bildmontage: Screenshot/Instagram/Romina Palm