Romina Palm nach Horror-Verletzung: Model gibt erstes Gesundheitsupdate

Österreich/Zypern - Zwei Tage nach ihrer Horror-Verletzung auf der österreichischen Piste gibt Model Romina Palm (26) ein erstes zaghaftes Gesundheitsupdate.

Kurz nach dem Sturz hatte Romina Palm noch gute Laune - inzwischen nehmen die Schmerzen zu. © Bildmontage: Screenshot/Instagram/Romina Palm

Mit einer ausführlichen Fragerunde und einem zusätzlichen Reel schlachtet die Verlobte von Christian Wolf (30) ihre Verletzung aktuell in vollen Social-Media-Zügen aus.

Trotzdem berichtet die 26-Jährige auf Nachfrage eines Users, dass die Schmerzen ihr derzeit noch nicht allzu sehr zu schaffen machen würden. "Bis jetzt geht es. Ich merke, wie die Schmerzen langsam stärker werden. Die ganze Zeit hätte ich eine 2/10 gegeben - jetzt geht es eher auf eine 4/10 hoch", beschreibt die frisch gebackene Familienmama ihre Lage.

Schon nach fünf Minuten Pistengaudi und dem ersten Sturz des Tages war für Romina am zweiten Weihnachtstag Schluss mit Abfahrt.

Mittlerweile versucht sie ihre Zeit bis zur Entlassung irgendwie im Krankenhaus herumzukriegen. "Es tut halt nicht richtig weh, sondern es ist einfach super unangenehm im Knie, weil da die ganze Zeit ein enormer Druck drauf ist."