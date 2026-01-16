Schlaganfall? RTL-Moderatorin äußert sich zu Gerüchten hinsichtlich ihrer Gesundheit
Köln - Um RTL-Moderatorin Eva Brenner ranken sich wilde Gerüchte. Die 50-Jährige soll schwer erkrankt sein. Jetzt hat sie selbst für Aufklärung gesorgt.
Denn Eva hätten immer wieder besorgte Nachrichten erreicht, die sogar vor ihren Liebsten keinen Halt gemacht haben. Daher wolle sie sich selbst kurz einmal mit einem klaren Statement melden.
"Selbst meine Familie war deswegen kurzfristig beunruhigt …", gesteht die TV-Moderatorin in einem Instagram-Beitrag ihren rund 140.000 Anhängern.
"Deshalb ganz eindeutig: Ich hatte weder jemals einen Schlaganfall noch leide ich an Multipler Sklerose. Mir geht es gut", gibt die 50-Jährige, die gebürtig aus Rheinland-Pfalz kommt, preis.
Ihr gehe es gut und genauso wie in den vergangenen zwanzig Jahren turne sie - wie aktuell bei ihrem eigenen Haus - weiter auf Gerüsten und Baustellen herum.
Gerüchte sorgen für Betroffenheit: RTL-Moderatorin Eva Brenner kritisiert Sensationslust statt Fakten
Hintergrund: Eva erlangte als TV-Architektin bei einem Millionenpublikum Bekanntheit. Die heutige RTL-Moderatorin, die auch für das ZDF vor der Kamera steht, ist beim Kölner Privatsender unter anderem in Sendungen wie "Wettkampf in 4 Wänden", "Buying Blind" und "Zuhause im Glück" zu sehen.
Dass "sich leider seit einiger Zeit hartnäckig Gerüchte halten", mache die Fernsehfrau sehr betroffen.
"Was mich daran wirklich traurig macht: Dies sind sehr schwerwiegende Erkrankungen und sie eignen sich nicht für Spekulationen, Sensationswillen oder dafür, um Klicks zu erhaschen", stellt die 50-Jährige klar.
Daher hoffe die TV-Moderatorin, dass ihre Fans bei solchen Themen nur ihr selbst oder wirklich seriösen Medien Glauben schenken.
"Danke, dass Ihr da seid – und danke auch dafür, dass Ihr solche Inhalte nicht weiterverbreitet", lässt Eva in ihrem Instagram-Beitrag abschließend verlauten.
Titelfoto: Bildmontage: Instagram/eva_brenner_official (Screenshots)