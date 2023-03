Sabrina Setlur mit langer blonder Mähne: Fans feiern ihren neuen Look!

Sabrina Setlur (49) wird von ihrer Instagram-Community gerade ordentlich gefeiert. (Archivbild) © Jens Kalaene/dpa

"Sometimes me needs a little change from the usual" - also auf Deutsch "Manchmal brauche ich eine kleine Abwechslung vom Üblichen" - schreibt der ehemalige Rap-Star zu einigen Reels und Fotos, die er in den vergangenen Tagen mit seinen Followern geteilt hat.

Grund für den neuen Stil war eine Werbeaktion für ein auf Extensions spezialisiertes Unternehmen, das für die Fotos das eigene Produkt an Sabrina gekonnt eingesetzt hatte.

Da musste dann der ein oder andere Follower auch gleich zweimal hinschauen, um die Frankfurterin zu erkennen, wie einige überraschte Kommentare zeigen.

Aber die Community ist sich bis auf wenige Ausnahmen einig: Der neue Look steht Sabrina Setlur außerordentlich gut. "Brauche Sauerstoff, Hammer!", Hot, hotter ... Sabrina, the one and only ... Klassefrau!", heißt es da unter anderem in der Kommentarspalte.

Anderen wiederum fällt auf, dass man Sabrina - sie feierte im Januar ihren 49. Geburtstag - ihr Alter wirklich nicht ansieht. "Wirst Du nie älter?", fragt eine Followerin. Andere finden: "Irgendwie nicht gealtert optisch … Timeless" oder "Noch immer schön wie vor 25 Jahren."