Sängerin "Blümchen" posiert oben ohne: Fans flippen aus!

Jasmin Wagner (43) präsentiert ihre heiße Kehrseite. © Screenshot/Instagram/jasminwagnerofficial

Beim 90er-Jahre Open Air im Rostocker IGA Park trat die "Herz an Herz"-Interpretin am Freitag in Superwoman-Verkleidung vor das Publikum.



Das Kostüm gefiel der Sängerin offenbar so gut, dass sie es gar nicht mehr ausziehen wollte - oder besser gesagt nur teilweise.

Auf Instagram teilte "Blümchen" nach ihrem Auftritt einen heißen Schnappschuss mit ihren rund 156.000 Followern.

Darauf ist zu sehen, wie sie nur in der knappen Hose des Kostüms und den roten Overknee-Lackstiefeln vor einem geöffneten Fenster posiert. Das Oberteil hat die Hamburgerin kurzerhand weggelassen. Da sie mit dem Rücken zur Kamera steht, bekommen die Fans allerdings "nur" ihre heiße Kehrseite zu Gesicht.

Passend zu dem dicken "B", das auf ihrem Po prangt und wohl für ihren Künstlernamen "Blümchen" steht, scherzt sie: "Weißte B-scheid!" Dahinter setzt sie die Hashtags #gehtmirambvorbei und #werasagtmussauchbsagen.