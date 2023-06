Sängerin Nena spricht über ihre wirren Corona-Aussagen: "Weiß, wo ich stehe und wer ich bin"

Hamburg - In der Corona -Pandemie sorgte "Neue Deutsche Welle"-Ikone Nena (63) mit wirren Aussagen für Aufsehen. Nun hat die 63-Jährige erstmal Stellung bezogen.

Musikerin Nena (63) äußerte sich während der Corona-Pandemie kritisch über die Auflagen und sorge damit für Aufsehen. © Jan Woitas/dpa

In den zurückliegenden drei Jahren äußerte sich die Sängerin immer wieder kritisch gegenüber den Corona-Auflagen und unterstützte masken- und abstandsfreie Proteste. Mit ihrer Überzeugung stieß sie dabei auf ordentlich Gegenwind. Ihr wurde sogar von vielen Menschen eine radikale Position zugesprochen.

Und auch wenn die Zeit ihre Spuren hinterlassen hat, so will Nena sich treu bleiben, auch wenn sie weiterhin Gefahr läuft, anzuecken, wie sie in einem RTL-Interview verriet.

"Ich habe auch Momente in meinem Leben, wo mir das sehr nahe gegangen ist", gestand sie und stellte klar: "Aber diese Art von Welle, die ich da jetzt erlebt habe in den letzten drei Jahren, ich weiß einfach, wo ich stehe und wer ich bin."

Dabei konnte sie die giftigen Kommentare teilweise sogar verstehen. "Dann erreichen mich ein paar Dinge und dann weiß ich: Okay, daran habe ich noch zu arbeiten", sagte die Musikerin.

Mittlerweile ist die NDW-Ikone wieder auf Tour unterwegs und will mit ihrer Musik dort für mehr Verständnis bei den Menschen untereinander sorgen. Sie will, dass man sich wieder nahe kommt. Genau deshalb lautet ihre Tour auch "Wir gehören zusammen."