Samantha Abdul warnt alle Eltern: "Sprecht mit euren Kindern darüber"

Hamburg - Ernste Worte von Samantha Abdul (35): Die ehemalige " Bachelor "-Kandidatin hat sich am Montag mit einem eindringlichen Appell bei ihrer Community auf Instagram gemeldet.

Bei ihrem siebenjährigen Sohn Ilja sei es so gewesen, dass sich Männer als Bauarbeiter ausgegeben und wahllos Kinder angesprochen hätten. "Ihr müsst mit euren Kindern unbedingt darüber sprechen. Das ist super, super wichtig, dass ihr da ein Bewusstsein schafft", appellierte die alleinerziehende Mutter.

Das Ganze sei wohl bereits seit Oktober ein Thema. "Die Kids werden nach der Schule angesprochen, wenn sie alleine laufen, oder auch zu zweit, zu dritt. Die werden gelockt mit: 'Wir haben Süßigkeiten, Hundewelpen, wir wollen euch was zeigen'", führte die 35-Jährige aus.

Samantha berichtete: "Wir haben beide unabhängig voneinander E-Mails von unseren Schulen bekommen - und die Schulen unserer Kids sind nicht beieinander in der Nähe, aber alle im Hamburger City-Bereich - dass wieder etliche Kinder nach der Schule angesprochen wurden, das ist total krass."

Darüber hinaus solle man sich, wenn möglich, irgendwie darum bemühen, dass das eigene Kind nicht mehr komplett alleine nach Hause gehen müsse. "Und wenn in Gruppen, dann wirklich in so großen Gruppen, dass es nicht nur zwei, drei oder vier Kinder sind", betonte Samantha.

Die ganze Sache sei wirklich sehr, sehr ernst. "Es ist total krank. Guckt, ganz ehrlich, dass die Kids nicht alleine nach Hause laufen, weil das kann so schnell gehen", gab die Hamburger abschließend noch einmal zu bedenken.