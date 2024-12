Ehekrise bei Yasin und Samira: Wollen die beiden trotzdem ein drittes Kind?

Reality-Star Yasin Cilingir (33) hat sich in einer Fragerunde zu den Eheproblemen mit Frau Samira (26) geäußert. © Fotomontage: Instagram/yasin__ca

Im Rahmen eines Q&A, das der "Sommerhaus der Stars"-Kandidat von 2021 am gestrigen Freitag auf Instagram veranstaltete, wurde er von einem Follower gefragt, wie es zwischen den beiden denn laufe.

"Über so etwas hier auf Social Media zu sprechen, ist nicht immer so einfach für uns. Da geht ja alles immer gleich durch die Decke (...). Lasst uns lieber über was anderes reden", antwortete der zweifache Vater zunächst.

Im nächsten Atemzug gewährte Yasin dann aber doch Einblick in seine Gefühlswelt: "Manchmal läuft es scheiße, manchmal läuft es bombe. Es muss einfach mal ein Jahr mit wenig Streit und viel Harmonie geben. Dahin versuchen wir uns zu entwickeln."

Ein drittes Kind - die beiden haben bereits Sohn Malik (4) und Tochter Medina (1) - ist dementsprechend derzeit nicht in Planung. "Nein. Ich finde, es muss in der Ehe richtig funktionieren", erklärte der gebürtige Allgäuer auf die entsprechende Frage.