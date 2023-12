Horror-Nacht bei "Love Island"-Traumpaar: "Komm hier her du H...."

In der Nacht zu Dienstag wurden Samira und Yasin Clingir von einem Einbrecher überrascht. Das Paar ist schockiert und sauer.

Von Mila Martinez

Hamburg - Als hätten Samira (26) und Yasin Clingir (32) in letzter Zeit nicht schon genügend mit eigenen Problemen innerhalb ihrer Ehe zu kämpfen, wurden sie in der Nacht zu Dienstag von einem neuen Drama überrascht: Jemand wollte in ihre vier Wände einbrechen.

Yasin Clingir (32) ist wütend auf den Einbrecher und macht ihm auf Instagram eine Ansage. © Screenshot Instagram/yasin__ca (Bildmontage) Der 32-Jährige meldet sich nach dem Horror-Vorfall in dem Zuhause seiner kleinen Familie als Erstes in seiner Instagram-Story zu Wort und zeigte sich mehr als sauer auf den mutmaßlichen Einbrecher: "Ich weiß nicht, was ich sagen soll. Was ist mit den Menschen los? Ich habe einfach Angst um die Kids", schrieb er, versehen mit einer Reihe wütender Emojis. Besonders wenn es um seine Kinder ginge, höre jeglicher "Spaß" auf: "Ich hoffe, du siehst die Story. Meine Kinder, meine Familie, und du willst hier einbrechen? Komm hier her du 'H....'. Die Polizei sucht sowieso schon nach diesem Arsch, der das hier versucht hat. Ich hab' keine Worte mehr ehrlich, das ist krank", hält sich der Vater zweier Kinder in einem Video an den Täter zurück, obwohl er, wie er sagt, gerne aus seiner Haut fahren würde. Fynn Kliemann Fynn Kliemann: Das kleinste Haus Deutschlands ist fertig - und Ihr könnt es mieten! Auch Ehefrau Samira zeigte sich geschockt auf ihrem Instagram-Kanal über die vergangene Nacht, gab aber auch zu, es erst am Nachmittag, mit Einbruch der Dunkelheit, richtig zu realisieren.

"Love Island"-Samira: "Irgendwie schockiert über mich"