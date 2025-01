"Love Island"-Samira packt über Ehekrise mit Yasin aus: "Furchtbar schlimm"

Hamburg/Memmingen - Seit dem gestrigen Mittwoch ist klar: In der Ehe von Yasin (34) und Samira Cilingir (27) kriselt es erneut gewaltig ! Jetzt hat sich auch die zweifache Mutter zu der Thematik geäußert.

Samira Cilingir (27) hat sich am heutigen Mittwoch zu der erneuten Ehekrise mit Yasin (34) geäußert. © Instagram/samira.bne

"Bei Yasin und mir läuft es einfach nicht gut. Das heißt nicht, dass wir uns trennen oder sonst irgendwas. Aber wir haben gerade einfach wieder eine beschissene Phase, um es so auszudrücken", verdeutlichte die 27-Jährige am heutigen Donnerstag in ihrer Instagram-Story.

Das Hauptproblem zwischen den beiden früheren "Sommerhaus der Stars"-Kandidaten sei vor allem ein kommunikatives, erklärte sie: "Wir reden immer aneinander vorbei. Er hat einen ganz anderen Kopf als ich und dadurch explodiert es immer zwischen uns. Das ist furchtbar schlimm."

Ähnlich wie Yasin unterstrich die Hamburgerin noch einmal, dass die beiden bereits eine Ehetherapie gemacht hätten, die ihnen auch geholfen habe - allerdings nur so lange, bis ihr damaliger Therapeut unerwartet verstorben sei.

Um die Eheprobleme wieder in den Griff zu bekommen, hat sich das einstige "Love Island"-Couple nun erneut professionelle Hilfe gesucht. "Wir hatten heute ein erstes Gespräch mit einer Eheberaterin und das war wirklich richtig gut. Ich hoffe, dass es uns helfen wird", betonte Samira.