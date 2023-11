"Love Island"-Samira teilt üble Hassnachrichten: "Du verdienst keine Kinder"

"Love Island"-Kandidatin Samira Cilingir (25) hat am Montag die üblen Hassnachrichten eines "Fans" auf Instagram geteilt. © Fotomontage: Instagram/samira.bne

Den Beweis erbrachte die frühere Kuppelshow-Kandidatin am gestrigen Montag via Instagram. In ihrer Story teilte die 25-Jährige die üblen Nachrichten eines augenscheinlich weiblichen "Fans" mit ihrer Community.

Die Followerin schrieb der zweifachen Mama unter anderem: "Du verdienst keine Kinder. Nur am Jammern. Warum jammerst du immer? Ich bin 38 Jahre alt, habe keine Kinder bekommen und du jammerst immer nur bei zwei Kindern."

Darüber hinaus reagierte die Userin auf eine aktuelle Story von Samira, in der die Hamburgerin eigentlich nur über ihren bisherigen Morgen gesprochen hatte - das war aber offenbar schon zu viel, denn sie schrieb: "Du bist so eklig und Fame-geil."

Zunächst kommentierte die "Sommerhaus der Stars"-Teilnehmerin den Screenshot nur mit den Worten: "Ich liebs" sowie einigen ironischen Kuss-Smileys, später ging sie in ihrer Story aber noch einmal genauer darauf ein.

"Mir ist es so egal, was manche Menschen schreiben. Ich höre mir alles gern an und nehme Ratschläge an, aber wenn man dann meint, einfach irgendwas Negatives schreiben zu müssen, dann lache ich darüber. Mich verletzt so etwas nicht", unterstrich sie.