"Love Island"-Yasin: Das hat er aus seiner ersten gescheiterten Ehe gelernt

Yasin (32) scheint aus seiner ersten Ehe gelernt zu haben. © Screenshot/Instagram/yasin__ca

Yasin war schon einmal verheiratet, verriet er jetzt in einem Nebensatz in seiner Instagram-Story. Für viele Follower dürfte diese Information überraschend kommen, hat er sich doch bislang so gut wie nie dazu geäußert.

Derzeit ist er ohne seine Familie auf einer Pilgerreise und nahm sich dabei auch Zeit, um auf einige Fan-Fragen zu reagieren.

Mit wem der Wahl-Hamburger verheiratet war, erfuhren die Fans zwar nicht, dafür aber, dass die Ehe schon anderthalb Jahre vor seiner Teilnahme an "Love Island" geschieden wurde und was er aus seiner "letzten Ehe" gelernt hat: "Wir können Tipps annehmen, aber, dass sich jemand einmischen soll, hab ich durch meine letzte Ehe gelernt, dass sowas nicht gut ist. Es gibt immer Freunde oder Familienmitglieder, die einem nichts Gutes wünschen."

Getrennt sind Samira und Yasin (noch) nicht. Beide haben bislang "nur" eine Pause eingelegt, "weil so, wie es vorher war, kann es einfach nicht mehr weitergehen", erklärte Yasin am Freitag. "Daher nehmen wir uns die Zeit, um an uns zu arbeiten. Von 0 zu starten ist wieder so ein Thema."