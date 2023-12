"Love Island"-Samira über Ehe mit Yasin: "Funktioniert nicht mehr"

Hamburg - Yasin (32) und Samira Cilingir (26) kommen einfach nicht zur Ruhe: Die beiden müssen derzeit nicht nur einen versuchten Einbruch in ihr Haus kurz vor Weihnachten verkraften, sondern ganz nebenbei auch noch um ihre Ehe kämpfen.

Samira Cilingir (26) hat in einer Fragerunde auf Instagram über die Ehe-Probleme mit Yasin (32) gesprochen. © Fotomontage: Instagram/samira.bne

Bereits seit mehreren Wochen haben die beiden eine offizielle Beziehungspause eingelegt, um sich jeweils darüber klar zu werden, ob sie sich noch eine gemeinsame Zukunft vorstellen können.

Am gestrigen Donnerstag gewährte die 26-Jährige im Rahmen einer Fragerunde auf Instagram Einblicke in ihre aktuelle Gefühlswelt. So fragte eine Followerin, ob es "wirklich keinen Weg" gebe, wie das Ehepaar seine Probleme lösen könne.

Samira deutlich: "So wie es jetzt ist, war es noch nie, und ich kann euch selber nicht sagen, was zwischen uns ist und was wird. Abwarten und schauen. Es muss sich wirklich einiges ändern."

Deshalb hätten Yasin und sie ja aber auch eine Pause eingelegt. "Um uns einen Kopf zu machen, was man ändern kann, ob sich etwas ändert oder nicht. Ansonsten funktioniert es zusammen als Paar leider nicht mehr", unterstrich die zweifache Mutter.

Eine Prognose konnte die ehemalige "Love Island"-Kandidatin selbst nicht abgeben, erklärte lediglich: "Entweder hilft die lange Auszeit oder man merkt halt, man kommt besser alleine klar."