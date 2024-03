"Love Island"-Yasin nach Polizeibesuch wütend: "Das ist so ekelhaft!"

Hamburg - Ärger für Yasin Cilingir (33): Der ehemalige Kandidat von " Love Island " musste am gestrigen Donnerstag bei der Polizei vorstellig werden. Doch was war passiert?

Yasin Cilingir (33) meldete sich nach einem Polizeibesuch sichtlich genervt bei seinen Fans - er war zuvor Opfer von Fahrerflucht geworden. © Fotomontage: Instagram/yasin__ca

Am Mittag hatte sich der Wahl-Hamburger noch bestens gelaunt bei seinen Fans via Instagram gemeldet. In seiner Story berichtete er davon, seine Eltern im Allgäu besuchen zu wollen.

Ein paar Stunden später sah Yasins Gemütslage aber schließlich ganz anders aus. Sichtlich genervt zeigte sich der 33-Jährige in seiner Story - und erklärte: "Ich war gerade bei der Polizei." Dazu setzte er ein wütendes Emoji.

Direkt danach schwenkte er mit der Handy-Kamera auf sein Auto um, an dem große Kratzer deutlich zu erkennen waren. "Ich weiß nicht, wer es war, aber der ist hier schön entlanggefahren und dann abgehauen", verdeutlichte Yasin.

Deshalb sei er zu einer Polizeiwache gefahren und habe die Fahrerflucht gemeldet. "Ich hoffe, da kommt auch etwas bei heraus", unterstrich der zweifache Vater - wirklich optimistisch sah er bei diesen Worten allerdings nicht aus.

Verständnis für die Fahrerflucht hatte Yasin - logischerweise - überhaupt nicht. "Das ist so ekelhaft! Manche Menschen, ey", wütete der gebürtige Bayer angefressen.