Samira muss ihre Brüste erneut machen lassen: "Habe richtige Schmerzen"

Hamburg/Memmingen - Großer Tag für Samira Cilingir (29): Die Reality-TV-Darstellerin wird sich zeitnah unters Messer legen - eine korrigierende Brust-OP steht an.

Samira Cilingir (29) hat am Dienstag auf Instagram verraten, dass sie sich erneut einer Brust-OP unterziehen muss. © Instagram/samira.bne

Sie sei aufgeregt und habe auch ein bisschen Angst, gleichzeitig freue sie sich aber auch auf den Eingriff oder vielmehr das Ergebnis, berichtete die 29-Jährige ihren Followern am Dienstag in ihrer Instagram-Story.

Anschließend äußerte sie sich auch zu den Gründen der erneuten Operation. "Für die Leute, die es vielleicht nicht mitbekommen haben: Ich hatte nach Malik eine Brust-OP, habe mir einen Arzt empfehlen lassen in Hamburg, zu dem bin ich dann auch direkt gegangen", erzählte sie.

Leider habe sie seit dem Eingriff chronische Schmerzen. "Ein Implantat hat sich verdreht, meine Brüste hängen hier unten. Ich kann jede Nacht nicht schlafen, es hängt hier unten auf meinen Rippen. Ich habe richtige Schmerzen, kann kaum noch atmen, sodass ich halt wirklich immer wieder hier so ein Stechen habe", unterstrich Samira.

Wenn sie die erneute Operation nun nicht vornehmen lasse, könne es sein, dass ihre Brüste irgendwann "bis zum Bauchnabel" hängen würden. "Ich bin eigentlich gar kein Fan von so Operationen, sage ich euch ganz ehrlich", betonte die zweifache Mutter.