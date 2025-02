Samira über ihren Yasin: "Ganz andere Vorstellung vom Eheleben als ich"

In der Ehe von Yasin (34) und Samira Cilingir (27) kriselt es schon seit Längerem. Nun hat die zweifache Mutter verraten, was das Hauptproblem ist. © Fotomontage: Instagram/samira.bne

In einer Fragerunde auf Instagram hat Samira nun verraten, was eigentlich das Hauptproblem zwischen den beiden ist. Die 27-Jährige ehrlich: "Er hat eine ganz andere Vorstellung vom Eheleben, als ich es habe."

Zwar hätten Yasin und sie zu Beginn ihrer Beziehung natürlich darüber gesprochen, wie sie sich ein Zusammenleben vorstellen, in der Realität gingen sie aber verschiedene Wege, führte die zweifache Mutter aus.

Samira weiter: "Yasin ist halt auch einfach ein Mensch, der braucht seinen Freiraum, ist gerne unterwegs. Und das ist halt das, wo wir aneinandergeraten." Mehr ins Detail wolle sie allerdings nicht gehen, so die Hamburgerin.

Worauf sie hingegen näher einging, war die Ehetherapie, die die beiden seit kurzer Zeit (erneut) machen. Sie könne es kriselnden Paaren nur empfehlen, sich professionelle Hilfe zu holen.

"Es geht halt darum, eine Lösung für das Problem zu finden. Also entweder wir reißen uns jetzt am Riemen und wir kriegen das hin, ohne dieses ständige Hin und Her, oder wir lassen es, weil es für uns am besten ist, weil es einfach nicht mehr geht", machte Samira deutlich.