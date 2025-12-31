Samiras Diagnose mit ChatGPT: "Wir gehen davon aus, dass es ein Leistenbruch ist"

Hamburg/Memmingen - Bereits seit mehreren Wochen hat Samira Cilingir (28) immer wieder Schmerzen im Unterleib. Nun hat sie sich mithilfe von ChatGPT selbst diagnostiziert.

Samira (28) glaubt, dass sie mithilfe von ChatGPT nun weiß, dass sie einen Leistenbruch hat. © Instagram/samira.bne

Sie habe bei körperlicher Anstrengung, wie zum Beispiel beim Jumping oder beim Schlitten ziehen mit den Kindern, am Dienstag wieder starke Schmerzen gehabt. "Es zieht einfach sehr doll in meinem Unterbauch", sagte die 28-Jährige.

Ihre Beschwerden habe sie seit Anfang November. Das sei nicht normal, so die zweifache Mutter.

"Auf jeden Fall habe ich dann viel mit ChatGPT gesprochen", berichtete Samira in ihrer Instagram-Story. Rund 20 Minuten lang hätte die frühere "Sommerhaus der Stars"-Teilnehmerin mit der künstlichen Intelligenz hin- und hergeschrieben bis sie zusammen "ihre Diagnose" gestellt hätten.

Sie müsse auf jeden Fall mit ihren Beschwerden zum Arzt gehen, so die ehemalige "Love Island"-Teilnehmerin. "Und wir gehen tatsächlich davon aus, dass es ein Leistenbruch ist", sagte Samira.

Sobald sie sich bewege, würde es immer links in ihrem Unterleib ziehen, genau dort, wo auch der Darm ist. An dieser Stelle hätte sie letztens auch eine kleine Beule gehabt. Die künstliche Intelligenz hätte ihr geraten, dringend zum Arzt zu gehen.

Sobald ihr übel werde oder sie Fieber bekomme, könnte es sein, dass ihr Darm eingeklemmt sei, was laut ChatGPT Lebensgefahr bedeute, so Samira.